Рассказываем, что можно посадить рядом с чесноком и луком, чтобы получить хороший урожай, а что, наоборот, сажать не стоит.

Как известно, "соседи" по грядке могут дружить и враждовать. Те, кто дружит, защищают друг друга от болезней и вредителей и дают хороший урожай, у враждующих - урожая можно не ждать. Поэтому важно знать, что и с чем садить по соседству. Давайте разберемся, что лучше всего посадить рядом с луком и чесноком, можно ли лук сажать рядом с чесноком, а где лучше не садить эти "пахучки".

Что можно посадить рядом с чесноком

Чеснок известен своими фунгицидными и антибактериальными свойствами. Фунгициды, которые выделяет овощ, подавляют рост патогенной микрофлоры и отпугивают вредителей. Поэтому чеснок защищает некоторые растения и даже повышает их урожайность, а те в свою очередь - могут повысить урожайность чеснока.

Сажать чеснок можно между рядами и таким образом сэкономить площадь, но иногда лучше на соседней грядке - он тоже будет "работать".

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Итак, что сажать рядом с чесноком:

Помидоры

Чеснок защищает томаты от тли, паутинного клеща, белокрылки, а также фитофтороза и ржавчины. Кусты томатов в свою очередь защищают чеснок от парши и чеснок возле помидоров вырастает крупнее обычного. Дистанция между овощами - не менее 0,5 метра.

Огурцы

Чеснок позволяет избавиться от тли, медведки, бактериоза, медведки. Но чтобы был эффект, как и в случае с помидорами, чеснок нужно высадить на расстоянии от огурцов не менее 0,5 м.

Морковь и свеклу

Чеснок отпугивает морковную муху, тлю и листоблошек. Высаживать его можно и рядом и в междурядьях моркови. Кстати, морковь тоже помогает чесноку расти здоровым и более крупным. Чеснок, посаженный рядом со свеклой, отпугивает свекловичную муху и слизней.

Укроп, петрушку и другую зелень

Все салаты, укроп, петрушка, базилик, шпинат любят и обожают чеснок по соседству.

Клубнику

Фитонциды чеснока оказывают благоприятное воздействие на клубнику или садовую землянику: ягоды обходят стороной майский жук, слизни, паутинные клещи, снижается риск заболевания серой гнилью. Чеснок лучше высаживать на соседней грядке, так как он может сделать клубнику малоурожайной.

Малину, смородину

Чеснок прогоняет малинных жуков и муравьев, защищает смородину от тли и почкового клеща.

Цветы

Садите чеснок на клумбах - он защищает цветы от ложной мучнистой росы, серой гнили и других грибковых заболеваний, отпугивает тлю, трипсов и других вредителей. Рядом с чесноком себя хорошо чувствуют розы и тюльпаны, а календула защищает чеснок от луковой мухи.

Картофель, баклажаны и перец

Если высадить яровой чеснок в междурядьях картофеля, то можно минимизировать вред от колорадского жука и фитофторы. Также чеснок повысит урожайность баклажан и перца.

Капусту

Относительно капусты мнения расходятся: одни огородники считают, что капуста и чеснок плохо уживаются, другие утверждают, что возле капусты лучше всего сажать яровой чеснок - он уберегает от тли, крестоцветных блошек, гусениц, но его нужно сажать на расстоянии не менее полуметра от капусты. Здесь следует учесть, что чеснок по соседству с капустой вырастает не очень крупным.

Что можно посадить рядом с луком

Лук - "родственник" чеснока, поэтому обладает схожими свойствами: он пахнет, поэтому отпугивает с грядок всякую "нечисть". Некоторые овощи также помогают получить хороший урожай лука.

Что сажать рядом с луком:

Морковь и свеклу

Лук и морковь - идеальная пара. Они защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук - морковную. Свекла рядом с луком дает большие плоды и скорее созревает.

Клубнику и землянику

В список того, что можно сажать рядом с луком, входят также клубника и садовая земляника - это хорошие соседи, которые защищают друг друга и при этом не мешают.

Укроп, листовая зелень

Рядом с луком хорошо растет укроп и листовые овощи, в особенности шпинат.

Редиску и редьку

Лук отпугивает вредителей и положительно влияет на вкусовые качества редиски.

Огурцы

Хорошо уживается лук с огурцами - первый отпугивает вредителей от второго, а вместе они не вредят урожаю друг друга. Правда, их лучше садить на некоем расстоянии, чтобы не поливать лук за месяц до сбора урожая (а огурцы, наоборот, поливать).

Но вот рядом с томатами, в отличие от чеснока, лук садить не советуют.

Также на лук положительно влияют травы тимьян и ромашка, но их посадки не должны быть густыми - не более одного растения на метр.

Что не любит лук и чеснок

Вместе с тем есть на грядке и такие соседи, рядом с которыми не уживаются ни лук, ни чеснок.

Что не любит лук: фасоль, спаржу, кресс-салат, горох, бобы. Цуккини, тыква, томаты, перец и различные виды капусты забирают полезные для лука вещества. Рядом с чесноком также лучше не садить фасоль, горох и капусту - они действуют на него отрицательно.

Можно ли сажать лук рядом с чесноком? Многие огородники именно так и делают: располагают рядом грядк чеснока и лука. И зря: так как это "родственники", то у них одни и те же болезни и вредители. они не только не способны защитить друг дргуа, но могут и заражать. Хотя на практике все выглядит не так плохо: при должном уходе можно получить здоровые овощи. Но в целом сажать лук и чеснок рядом не рекомендуется.

Ранее мы рассказывали, когда сажать чеснок весной - что советуют огородники и народные приметы.

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