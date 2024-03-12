Как известно, "соседи" по грядке могут дружить и враждовать. Те, кто дружит, защищают друг друга от болезней и вредителей и дают хороший урожай, у враждующих - урожая можно не ждать. Поэтому важно знать, что и с чем садить по соседству. Давайте разберемся, что лучше всего посадить рядом с луком и чесноком, можно ли лук сажать рядом с чесноком, а где лучше не садить эти "пахучки".
Что можно посадить рядом с чесноком
Чеснок известен своими фунгицидными и антибактериальными свойствами. Фунгициды, которые выделяет овощ, подавляют рост патогенной микрофлоры и отпугивают вредителей. Поэтому чеснок защищает некоторые растения и даже повышает их урожайность, а те в свою очередь - могут повысить урожайность чеснока.
Сажать чеснок можно между рядами и таким образом сэкономить площадь, но иногда лучше на соседней грядке - он тоже будет "работать".
Итак, что сажать рядом с чесноком:
- Помидоры
Чеснок защищает томаты от тли, паутинного клеща, белокрылки, а также фитофтороза и ржавчины. Кусты томатов в свою очередь защищают чеснок от парши и чеснок возле помидоров вырастает крупнее обычного. Дистанция между овощами - не менее 0,5 метра.
- Огурцы
Чеснок позволяет избавиться от тли, медведки, бактериоза, медведки. Но чтобы был эффект, как и в случае с помидорами, чеснок нужно высадить на расстоянии от огурцов не менее 0,5 м.
- Морковь и свеклу
Чеснок отпугивает морковную муху, тлю и листоблошек. Высаживать его можно и рядом и в междурядьях моркови. Кстати, морковь тоже помогает чесноку расти здоровым и более крупным. Чеснок, посаженный рядом со свеклой, отпугивает свекловичную муху и слизней.
- Укроп, петрушку и другую зелень
Все салаты, укроп, петрушка, базилик, шпинат любят и обожают чеснок по соседству.
- Клубнику
Фитонциды чеснока оказывают благоприятное воздействие на клубнику или садовую землянику: ягоды обходят стороной майский жук, слизни, паутинные клещи, снижается риск заболевания серой гнилью. Чеснок лучше высаживать на соседней грядке, так как он может сделать клубнику малоурожайной.
- Малину, смородину
Чеснок прогоняет малинных жуков и муравьев, защищает смородину от тли и почкового клеща.
- Цветы
Садите чеснок на клумбах - он защищает цветы от ложной мучнистой росы, серой гнили и других грибковых заболеваний, отпугивает тлю, трипсов и других вредителей. Рядом с чесноком себя хорошо чувствуют розы и тюльпаны, а календула защищает чеснок от луковой мухи.
- Картофель, баклажаны и перец
Если высадить яровой чеснок в междурядьях картофеля, то можно минимизировать вред от колорадского жука и фитофторы. Также чеснок повысит урожайность баклажан и перца.
- Капусту
Относительно капусты мнения расходятся: одни огородники считают, что капуста и чеснок плохо уживаются, другие утверждают, что возле капусты лучше всего сажать яровой чеснок - он уберегает от тли, крестоцветных блошек, гусениц, но его нужно сажать на расстоянии не менее полуметра от капусты. Здесь следует учесть, что чеснок по соседству с капустой вырастает не очень крупным.
Что можно посадить рядом с луком
Лук - "родственник" чеснока, поэтому обладает схожими свойствами: он пахнет, поэтому отпугивает с грядок всякую "нечисть". Некоторые овощи также помогают получить хороший урожай лука.
Что сажать рядом с луком:
- Морковь и свеклу
Лук и морковь - идеальная пара. Они защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук - морковную. Свекла рядом с луком дает большие плоды и скорее созревает.
- Клубнику и землянику
В список того, что можно сажать рядом с луком, входят также клубника и садовая земляника - это хорошие соседи, которые защищают друг друга и при этом не мешают.
- Укроп, листовая зелень
Рядом с луком хорошо растет укроп и листовые овощи, в особенности шпинат.
- Редиску и редьку
Лук отпугивает вредителей и положительно влияет на вкусовые качества редиски.
- Огурцы
Хорошо уживается лук с огурцами - первый отпугивает вредителей от второго, а вместе они не вредят урожаю друг друга. Правда, их лучше садить на некоем расстоянии, чтобы не поливать лук за месяц до сбора урожая (а огурцы, наоборот, поливать).
Но вот рядом с томатами, в отличие от чеснока, лук садить не советуют.
Также на лук положительно влияют травы тимьян и ромашка, но их посадки не должны быть густыми - не более одного растения на метр.
Что не любит лук и чеснок
Вместе с тем есть на грядке и такие соседи, рядом с которыми не уживаются ни лук, ни чеснок.
Что не любит лук: фасоль, спаржу, кресс-салат, горох, бобы. Цуккини, тыква, томаты, перец и различные виды капусты забирают полезные для лука вещества. Рядом с чесноком также лучше не садить фасоль, горох и капусту - они действуют на него отрицательно.
Можно ли сажать лук рядом с чесноком? Многие огородники именно так и делают: располагают рядом грядк чеснока и лука. И зря: так как это "родственники", то у них одни и те же болезни и вредители. они не только не способны защитить друг дргуа, но могут и заражать. Хотя на практике все выглядит не так плохо: при должном уходе можно получить здоровые овощи. Но в целом сажать лук и чеснок рядом не рекомендуется.
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