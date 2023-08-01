28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества, а также нескольких других важных дат. Что перенесли и когда теперь отмечаем праздники по новому календарю 2024 - в материале.
- Когда Рождество 2024 и что еще перенесли
- Календарь на 2024 год с праздниками и выходными
- Новый церковный календарь 2024
Когда Рождество 2024 и что еще перенесли
Так, согласно закону №3258 теперь Рождество мы будем отмечать один раз в году, а именно 25 декабря (вместо 7 января). То есть, начиная с 2023 года, официальная дата Рождества в Украине - 25 декабря.
Перенесены также несколько других праздников:
- День защитников и защитниц Украины будет 1 октября (вместо 14 октября);
- День Украинской Государственности - 15 июля (вместо 28 июля);
- День украинской письменности и языка - 27 октября (вместо 9 ноября)
- День семьи в Украине - 15 мая (вместо 8 июля).
Даты других государственных праздников остались без изменений.
Календарь на 2024 год с праздниками и выходными
Новый календарь на 2024 год с основными государственными праздниками выглядит так:
- 25 декабря 2024 года - Рождество Христово;
- 1 января 2024 года - Новый год;
- 8 марта 2024 года - Международный женский день;
- 1 мая 2024 года - День труда;
- 5 мая 2024 года - Пасха;
- 8 мая 2024 года - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;
- 23 июня 2024 года - Троица;
- 28 июня 2024 года - День Конcтитуции Украины;
- 15 июля 2024 года - День Украинской Государственности;
- 24 августа 2024 года - День Незaвисимости Украины;
- 1 октября 2024 года - День защитников и защитниц Украины.
Дополнительных выходных дней в Украине согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" не будет - до тех пор, пока продолжается военное положение в стране. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.
Новый церковный календарь 2024
27 июля 2023 года на Поместном Соборе Православной церкви Украины утвердили переход с 1 сентября 2023 года на новоюлианский календарь. Это значит, что все непереходные православные праздники будут отмечать на 13 дней раньше:
- Рождество Христово - 25 декабря;
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря);
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января);
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября).
Переходные даты праздников остаются без изменений.
Ранее мы публиковали подробный новый церковный календарь со всеми новыми датами православных праздников. В то же время принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.