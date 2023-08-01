Когда будет Рождество и что еще перенесли на другие даты - смотрите календарь праздников и выходных на 2024 год.

28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества, а также нескольких других важных дат. Что перенесли и когда теперь отмечаем праздники по новому календарю 2024 - в материале.

Когда Рождество 2024 и что еще перенесли

Так, согласно закону №3258 теперь Рождество мы будем отмечать один раз в году, а именно 25 декабря (вместо 7 января). То есть, начиная с 2023 года, официальная дата Рождества в Украине - 25 декабря.

Перенесены также несколько других праздников:

Видео дня

День защитников и защитниц Украины будет 1 октября (вместо 14 октября);

будет 1 октября (вместо 14 октября); День Украинской Государственности - 15 июля (вместо 28 июля);

- 15 июля (вместо 28 июля); День украинской письменности и языка - 27 октября (вместо 9 ноября)

- 27 октября (вместо 9 ноября) День семьи в Украине - 15 мая (вместо 8 июля).

Даты других государственных праздников остались без изменений.

Календарь на 2024 год с праздниками и выходными

Новый календарь на 2024 год с основными государственными праздниками выглядит так:

25 декабря 2024 года - Рождество Христово;

- Рождество Христово; 1 января 2024 года - Новый год;

- Новый год; 8 марта 2024 года - Международный женский день;

- Международный женский день; 1 мая 2024 года - День труда;

- День труда; 5 мая 2024 года - Пасха;

- Пасха; 8 мая 2024 года - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;

- День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов; 23 июня 2024 года - Троица;

- Троица; 28 июня 2024 года - День Конcтитуции Украины;

- День Конcтитуции Украины; 15 июля 2024 года - День Украинской Государственности;

- День Украинской Государственности; 24 августа 2024 года - День Незaвисимости Украины;

- День Незaвисимости Украины; 1 октября 2024 года - День защитников и защитниц Украины.

Дополнительных выходных дней в Украине согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" не будет - до тех пор, пока продолжается военное положение в стране. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.

Новый церковный календарь 2024

27 июля 2023 года на Поместном Соборе Православной церкви Украины утвердили переход с 1 сентября 2023 года на новоюлианский календарь. Это значит, что все непереходные православные праздники будут отмечать на 13 дней раньше:

Рождество Христово - 25 декабря;

- 25 декабря; День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря);

- 6 декабря (вместо 19 декабря); Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января);

- 6 января (вместо 19 января); Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября).

Переходные даты праздников остаются без изменений.

Ранее мы публиковали подробный новый церковный календарь со всеми новыми датами православных праздников. В то же время принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

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