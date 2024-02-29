От даты посева этой культуры зависит качество и количество урожая.

Уже в марте огородники начинают подготавливать семена для посадки, а также обрабатывать почву. Важно знать, когда сеять морковь весной в Украине, чтобы потом наслаждаться сочными и вкусными корнеплодами.

Когда сеять морковь в открытый грунт весной - удачные даты

Опытные садоводы и огородники говорят, когда можно сеять морковь - как правило, самый лучший период - это конец апреля-начало мая. Хотя стоит понимать, что семена моркови прорастают при температуре 3-4 °С, так что, можно сделать это и раньше.

Тратить свое время на проращивание рассады нет никакого смысла, как и высаживать морковь в теплицу - можно сразу на грядки. Причем, самый лучший вариант - это высаживать корнеплод в три срока - весной, летом и осенью.

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Запоминайте, когда сеять морковь - лунный календарь подсказывает такие даты:

20, 22-23, 29 апреля;

15-19, 27 мая;

1-2, 5 июня;

29 октября;

7 ноября.

Погода также вам подскажет, когда сеять морковь в открытый грунт весной - если на улице уже довольно тепло, то легко можно начать огородные работы в марте. Но при затяжной весне, заснеженных покровах и сырой почве желательно дождаться апреля-мая, чтобы грунт хотя бы немного прогрелся.

Как правильно сеять морковь - важные нюансы

После того как вы выяснили, какие благоприятные дни для посадки моркови в нашей стране, стоит правильно подготовиться к огородным работам, а именно:

разрыхлить почву, внести удобрения, добавить перегной или компост, поддерживать оптимальный уровень влажности;

обеспечить хорошее освещение - добавить его искусственно или выбрать грядку, на которую постоянно светит солнце;

убрать все сорняки, чтобы морковь с ними не конкурировала.

Семена моркови нужно высаживать на расстоянии 20х3 см и на 1.5-2 см вглубь почвы. Когда растения будут уже достаточно крупными, их важно не забывать прореживать, чтобы оставлять необходимое расстояние между ростками и позволить каждому из них развиваться полноценно.

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