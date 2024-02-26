Прощеное воскресенье - последний день Масленичной недели перед Великим постом у православных.

Накануне Великого поста, в день, который получил название Прощеное воскресенье, принято просить прощения у близких и самому прощать тех, кто обидел злым словом или поступком. Что еще стоит сделать в этот день и чего лучше не делать - рассказываем в материале.

Что такое Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье - это последний день Масленичной недели накануне Великого поста. Вечером этого дня на вечерних службах в храмах проводится обряд, который называется Чин прощения. Настоятель, завершая вечернюю службу, просит прощения у прихожан, а прихожане просят в ответ.

Этот обряд стал очень популярным и в народе и даже те, кто в этот день не идет в храм, просят прощения у родственников и знакомых.

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Какого числа Прощеное воскресенье выпадает в 2024 году

У Прощеного воскресенья нет фиксированной даты - она зависит от Пасхи и Великого поста. Великий пост 2024 начинается 18 марта, поэтому Прощеное воскресенье будет 17 марта.

Традиции на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье также называют Сыропустная неделя - последний день, когда можно есть перед постом сыр и другие молочные продукты. Чтобы войти в пост с чистой совестью и легкой душой, верующие просят прощения - чтобы ни у кого не было обид и никто не держал друг на друга зла.

Этот день советуют по возможности провести в кругу близких людей. И, конечно, не только попросить самому прощение, но и постараться отпустить обиды. Хорошо в этот день также сделать какое-то благое дело - помочь тому, кто нуждается в чем-то, накормить бездомных животных и т.п.

Прощеное воскресенье - что нельзя делать

Попросив в этот день прощения, не следует:

думать о плохом;

раздражаться и злиться, начинать новые ссоры;

держать в себе непрощенных обид - даже если обидчик считает себя правым, все равно простите;

скупиться и жадничать, особенно, если просят о помощи;

переедать, употреблять алкоголь;

устраивать шумные развлечения.

Нельзя в Прощеное воскресенье лгать - будьте искренни не только с другими. но и с собой. Постарайтесь провести день спокойно, чтобы войти в пост собранным.

Как просить прощения и как отвечать в Прощеное Воскресенье

Когда просят прощения в этот день, то просто говорят: "Прости меня". Отвечать нужно так: "Я прощаю, и Бог простит". Можно ответить: "Бог простит, а я простил".

Но если вы пока не готовы простить человека, то лучше не лукавить, в этом случае говорят: "Бог простит".

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