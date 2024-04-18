Курс гривни к евро установлен на уровне 42,28 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,28 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,65/39,67 грн/долл., евро – 42,35/42,36 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 5 копеек – до 39,85 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,74 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,90 грн/евро, а курс продажи – 42,72 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 апреля, не изменился и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: