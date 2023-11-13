Календарь постов в 2024 году поменялся в связи с переходом на новоюлианский календарь.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим даты непереходящих церковных праздников и постов, привязанных ним, сместились на 13 дней раньше. Когда будут все православные посты в 2024 году - смотрите в материале.

Календарь церковных постов на 2024 год

Пост - это период духовного очищения, во время которого отказываются от пищи животного происхождения и разного рода развлечений, посвящая больше времени воздержанию физическому и духовному очищению.

Посты бывают многодневные и однодневные, но среда и пятница считаются днями воздержания в течение всего года. Послабление позволено только на время Святок и сплошных седмиц.

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Православные посты в 2024 году:

Великий пост 2024

Это самый большой пост, даты которого зависят от Пасхи - он начинается за семь недель до Воскресения Господня. В 2024 году Великий пост будет длиться с 18 марта по 4 мая.

Эта дата - общая и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новоюлианскому календарю, так как Пасха не относится к непереходящим постоянным праздникам, а ее дата каждый год меняется. Великий пост - один из самых строгих.

Петров пост 2024

В 2024 году ПЦУ отменила Петров пост. Объясняют это тем, что Петров пост должен начинаться через неделю после Пятидесятницы (Троицы) и заканчиваться в день Петра и Павла. Пятидесятница в 2024 году будет 23 июня, а день Петра и Павла по новому календарю - 29 июня, поэтому для Петрова поста просто не будет необходимого календарного отрезка времени.

Успенский пост 2024

Успенский пост длится всего две недели и установлен в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 2024 году по новому церковному календарю он будет с 1 по 14 августа. Но вместе с тем этот пост также считается довольно строгим.

Рождественский пост 2024

Последний многодневный пост года - Рождественский пост. Его даты в связи с переходом на новоюлианский календарь также сместились и теперь он длится с 15 ноября по 24 декабря - как 2023-м, так и в 2024 году.

Продолжительность Рождественского поста - 40 дней и он также достаточно суров.

Католический Рождественский пост также длится с 15 ноября до 24 декабря.

Какие будут однодневные посты в 2024 году

В течение года будут также посты, которые длятся один день.

Календарь православных постов однодневных по новому церковному календарю:

Крещенский Сочельник - 5 января;

Сретение Господне - 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы - 25 марта;

апостола Иоанна Богослова - 8 мая и 26 сентября;

Рождество Иоанна Предтечи - 24 июня;

апостолов Петра и Павла - 29 июня;

Преображение Господне - 6 августа;

Успение Богородицы - 15 августа;

Рождество Богородицы - 8 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября;

святителя Николая - 6 декабря.

Не следует забывать, что суть любого поста - это в первую очередь очищение духовное, а не только физическое воздержание.

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