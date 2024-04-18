По информации СБУ, покушение должно было происходить в Польше.

Служба безопасности Украины вместе с Офисом генерального прокурора и польскими правоохранителями разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что гражданин Польши сотрудничал с российским ГРУ. Он собирал данные о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам РФ.

"Это должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши. Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках предоставления международно-правовой помощи", - заявили в пресс-службе СБУ.

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Там также добавили, что агента удалось идентифицировать и задержать на территории Польши. Польская прокуратура предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 §3 Уголовного кодекса Польши. 18 апреля 2024 года Окружной суд Варшавы применил в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины: важные новости

Накануне СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. По координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника FPV-дроном.

Кроме того, СБУ собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму.

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