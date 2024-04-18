Раздача продлится до вечера 25 апреля.

В магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. В этот раз всю неделю будут раздавать две инди-игрушки с хорошими оценками. Если устали от сплошных сиквелов, ремейков и ремастеров, то на них стоит обратить внимание.

Первый проект из раздачи – The Big Con. Это стильное и забавное приключение про подростков-мошенников в Америке 90-х годов. В Steam у игры 95% положительных отзывов. Поигравшие отмечают хорошие шутки, разнообразные квесты и увлекательный геймплей.

Также в магазине раздают Town of Salem 2, "игра обмана и дедукции", как ее описывают разработчики. В Steam о проекте положительно отзывают 78% игроков. Он точно понравится любителям "Мафии" – для победы нужно проявить дедукцию и суметь распознать обман.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 25 апреля. А через неделю будут бесплатно отдавать LISA: Definitive Edition и Industria.

А если вы в поисках свежих игровых новинок, УНИАН собрал главные релизы апреля. Среди них – наделавший немало шумихи экшен-слэшер в стиле Nier, красочная "метроидвания", а бывший эксклюзив Xbox выходит до PlayStation и Nintendo.

Также мы делились топом самых продолжительных игр с открытым миром. Они длинные не потому, что разработчики их специально затянули, а потому, что в них и правда много контента. И оторваться от них очень сложно.

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