Потерпевшего незаконно удерживали 86 суток в подвале. Сотрудник ФСБ лично участвовал в пытках.

В суд направлен обвинительный акт в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности России, под кураторством которого во время оккупации Харьковской области местного мужчину пытали, спиливая зубы и избивая током.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора (Харьковская областная), прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ, которому инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемый - житель Московской области, сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ.

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"Следствие установило, что в начале полномасштабного вторжения РФ обвиняемого отправили в оккупированный г. Волчанск. Там, по указанию руководства, он должен был подавлять движение сопротивления и проводить "профилактику" с проукраински настроенными гражданами", - рассказали в прокуратуре.

В апреле 2022 года работник ФСБ РФ совместно еще с десятью российскими военными в Волчанске остановили автомобиль местного жителя. Потерпевшего подозревали в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, Службой безопасности Украины и в передаче мест дислокации российской армии.

Они приказали мужчине двигаться на собственном авто по оговоренному маршруту в сопровождении двух российских военных. Приехав в местную прокуратуру, где был обустроен застенок, оккупанты силой затащили мужчину в подвал, где, помимо него, также удерживали более десяти украинцев.

"Под кураторством сотрудника ФСБ РФ с потерпевшим проводили "допросы" и пытали: привязали к мочкам ушей провода и били током, а также пилили напильником зубы. Задержанного били, не давали питьевую воду, а среди пищи периодически была каша, которую оккупанты приносили в техническом ведре", - говорится в сообщении.

При этом обвиняемый не только отдавал приказы на жестокое обращение, но и лично участвовал в пытках.

"Потерпевшего незаконно удерживали 86 суток. Ему удалось сбежать, он переплыл реку и добрался до территории, подконтрольной Украине", - отметили в ОГП и добавили, что идентификация всех фигурантов, причастных к преступлению, продолжается.

Украинец подал иск в суд Аргентины после пыток

Ранее другой гражданин Украины, который тоже пережил ужасные у оккупантов, обратился в суд Аргентины, чтобы наказать захватчиков. Это первый такой иск в этой стране, но очень важный. Подобные материалы публиковались впервые.

Из них следует, что к пыткам причастны несколько человек. Часть мучителей потерпевший знает по именам и фамилиям. Отмечается, что они незаконно задержали украинца и пытали его на "электрическом стуле" в середине-конце 2022 года.

Юридическая жалоба украинца содержит около 70 страниц. Документы показали журналистам, юристам и членам украинской неправительственной организации The Reckoning Project. Жалоба включает показания других людей, которые находились в той же застенке (вероятно, СИЗО). Эти обвинения подтверждают выводы экспертов Организации Объединенных Наций о систематической российской практике пыток в местах содержания под стражей.

Отмечается, что если аргентинская прокуратура примет жалобу, то это будет первое дело о военных преступлениях России в Украине, возбужденное за пределами Европы и США.

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