По словам генерала Мартина Херема, сейчас военной угрозы у границы Эстонии не наблюдается.

В случае нападения России на Эстонию, страна сможет отбить врага. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает издание ERR.ee.

"На данный момент я не вижу военной угрозы непосредственно за нашей границей", - отметил он на заседании президиума Академии наук.

По его словам перед началом войны есть период, когда страна начинает готовиться, однако это не очень влияет на общество. Когда угроза начинает расти, то страна повышает обороноспособность и проводит мобилизацию.

Видео дня

Херем заверил, что на примере Украины Эстония имеет время, чтобы подготовиться, если угроза будет расти.

"Готовятся ли - это вопрос не знаний, а решений", - отметил он.

Также военный подчеркнул, если Эстония мобилизует 43 тысячи солдат, то это будет стоить почти два миллиона евро в день.

"Это не такие уж и большие деньги по сравнению с тем, что эти люди больше не делают вклад в экономику. Финны говорят, что если они мобилизуют 250 000, то страна может обанкротиться за месяц", - сказал генерал.

По словам Херема, Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, ведь войска альянса уже в стране.

"Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы. Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", - объяснил он.

Генерал подчеркнул, что РФ не нужно готовиться в течение трех лет после войны в Украине, чтобы осуществить нападение на следующую страну. Он отметил, что современная военная машина РФ работает так же хорошо, поэтому если Россия запланирует провести одну месячную военную операцию против Эстонии, Латвии или Литвы, зная, что в военном соотношении потерпит поражение, то ей не понадобится особая подготовка. Также командующий добавил, что целью РФ может быть не победа в войне, а в том, чтобы создать напряженность, которую потом можно использовать.

"Результатом этой (российской атаки - УНИАН) может быть наша военная победа - на их стороне 20 000 погибших, а на нашей только 1000. Но наша военная победа будет довольно неприличной, и большинство из вас сказали бы, что главнокомандующий был неразумный, а политики не выделили достаточно средств, - мы бы поссорились и обвинили бы также латышей и немцев в том, что они были слишком медленными. Это может быть целью России, которую она впоследствии использует", - аргументировал Херем.

По его словам, Эстония, Финляндия и Швеция сразу с первых минут агрессии будут контролировать ситуацию в Балтийском море. Также он заявил, что вооруженные силы врага, которые войдут на территорию Эстонии, будут остановлены пехотой или танками.

"А всех тех, кто попытается на нас влиять с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", - заверил Херем.

Генерал уверен в том, что Эстония победит в этой войне, однако вопрос в том, насколько удачной будет эта победа, ведь подготовка укрытий также очень важна.

По этому вопросу он привел пример Украины, ведь Россия использует ракеты ЗРК С-300, которые летят с такой скоростью, что ни одна система ПВО не может их перехватить.

"Планировочные бомбы запускаются с расстояния 60 километров от цели. Единственный способ противостоять им - уничтожить инфраструктуру противника... Сейчас ситуация неплохая - нам следует бояться не прихода войны, а скорее того, что мы к ней не подготовимся", - подытожил военный.

Поддержка Эстонии во время войны РФ против Украины

Как писал УНИАН, Эстония нашла снаряды на несколько миллиардов евро для украинской армии. Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что сейчас есть четыре основные сферы в вопросе помощи Украине, а именно боеприпасы, противовоздушная оборона, все, что связано с бронетехникой, и радиоэлектронная борьба.

Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Эстония предоставила Украине военной помощи на сумму более чем 520 млн евро. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая сумма составляет примерно 1,4% от эстонского ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: