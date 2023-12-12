Как подать заявление на субсидию и какие нужны документы - разбираемся во всех нюансах.

Субсидия - это государственная помощь на оплату коммунальных услуг. В Украине субсидия предоставляется семьям, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более 15% суммарного семейного дохода. Решение о назначении субсидии (или об отказе) принимает Пенсионный фонд, учитывая все нюансы и семейные обстоятельства.

Обращаться за назначением субсидии можно в любой месяц года в органы Пенсионного фонда лично или онлайн. Назначается субсидия на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи.

Кому положена субсидия в 2023 году

Субсидия начисляется людям, которые тратят на оплату ЖКХ более 15% суммы совокупного семейного дохода. Для каждой семьи такая сумма рассчитывается индивидуально по формуле.

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Оформить субсидию можно по месту прописки или фактического проживания, если семья живёт в съемном жилье на основании договора. А ВПЛ могут получить субсидию даже если арендуют жилье без официального договора об аренде.

Жилищная субсидия пересчитывается дважды в год - 1 октября (на отопительный сезон) и 1 мая (на неотапливаемый сезон).

Кто не имеет права на субсидию

В получении субсидии могут отказать в таких случаях:

Наличие задолженности за коммунальные услуги сроком 3 месяца и больше.

Наличие хотя бы одного совершеннолетнего члена домохозяйства, который не учится, не работает и не стоит на учете как безработный.

Если площадь квартиры составляет более 130 кв. м, а площадь дома - более 230 кв. м (не касается многодетных семей).

Владение транспортным средством возрастом менее 5 лет, или двумя или больше транспортными средствами возрастом менее 15 лет (за исключением мопедов и велосипедов).

Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного.

Если у кого-то из домохозяйства открыт депозит на сумму 100 гривен и более.

Если в течение года до обращения за субсидией кто-то из членов домохозяйства делал покупку на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением расходов на лечение и покупки валюты).

Если кто-то из семьи имеет задолженность по алиментам сроком 3 месяца и более.

Решение об отказе в назначении субсидии принимает Пенсионный фонд.

Как узнать, начислена ли субсидия

Узнать, начислена ли субсидия по фамилии, можно на веб-портале Пенсионного фонда. Регистрация на кабинете услуг проходит через сервис "Дія". После входа в кабинет в меню слева выберите рубрику Мои сообщения. Там будет указано решение об одобрении или отказе в получении субсидии.

Также можно узнать, начислена ли субсидия по адресу, можно на сайте subsidii.ioc.gov.ua. На сайте нужно ввести свой домашний адрес в соответствующих полях, после чего система покажет, начислена ли по этому адресу субсидия. К сожалению, данные на сайте показываются на момент 01.12.2022.

Какие документы нужны на субсидию в 2023

Подать документы на субсидию можно лично в отделении Пенсионного фонда. В формате онлайн подать заявление для начисления субсидии можно на портале "Дія".

Вот какие нужны документы для получения субсидии в Украине:

заявление о назначении субсидии;

паспортные данные всех членов семьи;

справка о доходах всех членов семьи;

номера лицевых счетов;

копия договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ;

арендный договор (для жителей съемного жилья) или право собственности на жилье;

справка ВПЛ (для переселенцев);

документы о характеристиках жилого помещения;

документы о прописке каждого члена семьи.

Не все эти документы могут потребовать для назначения субсидии, но лучше иметь их при себе. Решение о назначении субсидии принимается в течение 30 дней. Если вам отказали, то можно подать заявление повторно.

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