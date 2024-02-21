Рассказываем, какой расход порошка на 1 стирку считается наиболее оптимальным и почему не стоит добавлять его больше нормы.

Очень часто мы стираем по принципу: больше моющего добавишь - лучше отстирается. И очень сильно ошибаемся. Большое количество стирального порошка может абсолютно никак не влиять на качество стирки, а вот на качество постиранных вещей и стиральную машину - очень даже. Давайте разберемся, сколько грамм порошка на одну стирку нужно на самом деле и от чего зависит это количество.

Сколько порошка на одну стирку нужно использовать

Почему важно не добавлять моющего средства больше положенного? Если его будет много, то после такой стирки на вещах, скорее всего, появятся белесые разводы, они станут жесткими и с резким запахом (могут вызывать аллергию), кроме этого, может засоряться контейнер стиралки, а из барабана появится неприятный запах. И, конечно, хороший порошок сейчас не очень дешевый, поэтому использовать его "направо и налево" не очень рационально.

Количество порошка для одной стирки зависит от нескольких факторов:

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степени загрязненности белья;

качества воды - жесткая или мягкая;

веса белья, которое стираете.

Идеальная пропорция этого моющего средства: где-то 1 ст. л. на 1 кг сухого белья.

То есть, сколько нужно порошка на 5 кг стирки ? Ответ: 5 ст. л, но если белье не очень грязное, и вода мягкая.

Если же белье сильно загрязненное, вода очень жесткая, или при полном цикле стирке, тогда количество нужно увеличить из расчета 2 ст. л. моющего - на 1 кг белья.

Важно ориентироваться именно на эти параметры, а не на максимально возможную загрузку барабана стиральной машины, по принципу - больше барабан, значит, больше порошка. Если вы, к примеру, сомневаетесь, сколько нужно сыпать порошка в стиральную машину на 6 кг, то лучше взвесить грязное белье, если его окажется менее 6 кг, то и количество моющего тоже будет меньше.

Сколько стирального порошка в столовой ложке

Отмерять средство столовыми ложками не обязательно - можно использовать специальную мерную ложку или дозатор. Но исходить нужно от того, что в обычной столовой ложке - примерно 25 г порошка.

Ранее мы рассказывали, чем усилить порошок для стирки - вы удивитесь, насколько это просто.

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