Когда начинается Великий пост в 2024 году, сколько дней длится и в чем его главная суть.

Пост перед Пасхой - один из самых важных у православных верующих, который посвящают духовному очищению. Даты поста зависят от Пасхи, поэтому каждый год меняются. С какого числа начинается Великий пост в 2024 году, когда он заканчивается, каких правил нужно придерживаться в это время - рассказываем в материале.

Что такое Великий пост и в чем его суть

Великий пост - главный период воздержания у христиан. В это время верующим нельзя питаться скоромной пищей, следует отказаться от увеселений, вредных привычек. Но это далеко не главное. Говение во время поста - это подготовка к Пасхе, очищение перед главным праздником. И в первую очередь человек должен очиститься духовно, поменять свою жизнь к лучшему - пересмотреть свое отношение к окружающим, мировозрение и восприятие ценностей. Поэтому основной упор во время Великого поста нужно делать как раз на чистоту своих мыслей и дел, а ограничение в еде - это лишь вспомогательная часть.

Когда начинается и сколько длится Великий пост 2024

Даты начала и окончания Великого поста меняются каждый год, так как зависят от даты Пасхи. Начинается пост ровно за 7 недель до праздника Пасхи и длится 48 дней - до субботы перед Христовым Воскресением.

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В 2024 году Великий пост начнется 18 марта, а закончится 4 мая.

Весь пост делится на:

святую Четыредесятницу (это 5 седмиц (недель) +5 дней);

Лазареву субботу;

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Страстную седмицу (неделю) перед Пасхой (6 дней).

Каждая из семи недель наполнена особым духовным смыслом.

Какие правила Великого поста

Во время поста перед Пасхой важно соблюдать ряд правил. Они помогают очиститься не только физически, но и духовно:

больше молиться, читать Священное Писание;

чаще посещать храм;

каяться;

следить за своими мыслями и поступками - не хвастать, не завидовать, не осуждать.

Также важно во время Великого поста делать как можно больше благих дел - помогать тем кто нуждается в помощи, уделять время близким людям.

Великий пост - что можно есть в это время

Во время поста по церковному уставу следует отказаться от пищи животного происхождения - мяса, яиц, молочных продуктов:

в понедельник, среду и пятницу полагается сухоядение - фрукты, овощи, хлеб, вода, компот;

во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла;

в субботу и воскресенье - горячую пищу с растительным маслом.

Рыбу можно есть только в дни двунадесятых праздников. Эти строгие ограничения в первую очередь касаются монахов, у мирян же пост может быть не настолько строгим.

Ведь, как уже говорили, ограничение в еде - это не главное. Намного важнее следить за своими мыслями, языком, действиями. Это хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек. Постарайтесь соблюдать правила поста, описанные выше, а воздержание от еды пусть поможет в этом.

Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты в 2024 году по новому церковному календарю.

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