Обе модели с поддержкой ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, получила желтую расцветку.

Компания Nothing презентовала наушники Ear и Ear (а). Первая модель пришла на смену Ear (2) и станет новым флагманом бренда, а вторая будет продаваться в среднебюджетном сегменте, пишет GSMArena.

Nothing также анонсировала, что обе новинки обзавелись поддержкой ChatGPT – можно вызвать чат-бот с помощью жеста щипка на наушниках, который ответит на любые вопросы пользователей. Правда, работать эта фишка будет только на смартфонах Nothing.

Наушники сохранили классический прозрачный дизайн и выглядят практически одинаково. Сами наушники можно отличить лишь по желтой расцветке в Ear (a). Еще обе модели получили активный шумодав с возможностью заглушить шум до 45 дБ, защиту от воды и пыли по стандарту IP54 и сертификат Hi-Res Audio, LDAC и ANC.

Отличие заключается в том, что кейс более дорогих Nothing Ear поддерживает беспроводную зарядку, расширенный эквалайзер и фишку Bass Enhance – она увеличивает бас в треках. При этом у младшей версии выше автономность: 9,5 часа и 42,5 часа с кейсом против 8,5 часа или 40,5 часа с кейсом у Nothing Ear.

Nothing Ear и Ear (a) уже доступны для покупки по цене $149 (~5900 грн) и $99 (~3900 грн) соответственно.

Эксперты называли прошлогодние Nothing Ear (2) одними из лучших наушников на рынке. Это чрезвычайно стильные наушники, которые обладают кучей флагманских фишек, а стоят при этом совсем недорого.

Этой осенью вместе с iPhone 16 Apple представит новые AirPods. Компания намерена расширить ассортимент своих беспроводных наушников выпуском супербюджетной модели. Она будет конкурировать с дешевыми наушниками других брендов.

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