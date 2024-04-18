Валюта может несколько подешеветь перед Пасхой из-за увеличения ее предложения на рынке.

Ситуация на валютном рынке в конце апреля мало чем будет отличаться от событий в течение всего месяца, однако возможно кратковременное снижение курса иностранных валют. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, большой объем полученной макрофинансовой помощи с начала года (а это более $10 млрд) позволяет Нацбанку чувствовать себя свободно и время от времени реализовывать различные тактики.

"Напомню, что в течение апреля были несколько дней подряд периоды медленного роста курсовых показателей, наибольший из которых составил 0,3 грн, но после этого гривня отыгрывалась, почти возвращаясь к прежним валютным показателям (к слову, несмотря на безумные почти ежедневные изменения, с 1 января по 1 апреля курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% – с 38 грн до 38,99 грн", – сказал банкир.

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Лесовой отметил, что на рынке создана определенная система валютных изменений, которая может предусматривать курсовые отклонения в среднем на 1,5-2% от начальных показателей недели, однако в этой системе отсутствует возможность резких курсовых обвалов или взлетов. То есть, даже в условиях частых валютных изменений, они не будут нести угрозу для валютного рынка.

"Стоит отдельно сказать, что ориентировочно с 26 апреля на наличном рынке ожидается появление новой тенденции: приближение Пасхи может временно увеличить количество операций на рынке, и мы предполагаем, что курс покупки может несколько снизиться (опять-таки не более чем на 2%), однако это снижение не будет неожиданным, оно будет происходить постепенно, и будет зависеть прежде всего от темпов роста предложения", – сказал эксперт.

В денежном измерении потенциальное снижение курсов в период с 26 апреля по 10 мая может составить 0,5-0,8 грн, однако уже после праздника курсовые показатели, скорее всего, вернутся к прежним апрельским нормам.

Лесовой прогнозирует, что в течение 22-30 апреля основные выразители валютного рынка останутся почти без изменений:

валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: 39-40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро и 39-40 грн долл. и 41-43,5 грн/евро соответственно;

текущие курсовые изменения будут находиться в контролируемом состоянии: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках и обменных пунктах – до 0,5 грн;

стабильными останутся и изменения между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1.

средние недельные отклонения от "базового" (понедельничного) курса составят до 2%.

Таким образом, по словам Лесового, в последние дни апреля, несмотря на достаточно неприметные, привычные изменения, которые не являются угрожающими для нормального функционирования валютного рынка, на наличном рынке может набрать обороты кратковременный тренд к увеличению предложения, что проявится в незначительном снижении курсов валют.

"Однако общая ситуация останется в пределах устоявшейся "системы": курсовые изменения будут происходить в пределах коридоров без весомого риска каких-то головокружительных изменений", – резюмировал банкир.

Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 апреля, вырос на 9 копеек – до 39,89 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

По словам председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты теоретически будет снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 0,19 грн).

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