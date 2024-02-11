Как появилось 8 марта - история и эволюция праздника, почему его хотят заменить другим и когда будем отмечать женский день в 2024-м.

Уже несколько лет в Украине обсуждают отказ от празднования Международного женского дня 8 марта. Основным аргументом выступает то, что это - советский праздник. Но это не совсем так. Кто и когда придумал этот день, как он менялся в ходе истории и будет ли праздник 8 марта в Украине 2024 - рассказываем в материале.

История 8 марта - официальная и неофициальная версии

У Международного женского дня есть несколько версий. Если кратко, то хронология появления праздника выглядит так:

8 марта 1857-го, Нью-Йорк - сотрудницы фабрик по производству текстиля устроили акцию и потребовали оплату труда такую же, как у мужчин, рабочий день длительностью 10 часов (вместо 16) и избирательное право.

1908-й - инициативу подхватила Социалистическая партия США. Этот праздник там стали отмечать уже с 1909 года.

8 марта 1910-го, Копенгаген - прошел форум женщин, где по инициативе Клары Цеткин (она представляла социал-демократов Германии) этот день, 8 марта, сделали международным праздником. В эту дату женщины собирались идти на демонстрации, чтобы обратить внимание общества на женские проблемы.

19 марта 1911-го - в нескольких странах (Германии, Дании, Австро-Венгрии, Швейцарии) отметили Международный женский день.

1917-й, Петроград - прошла демонстрация женщин. Акция стала известна как Февральская революция, ее дата по старому стилю - 23 февраля (по новому это 8 марта).

Начало 1920-х - праздник утвердили в СССР.

1977-й - ООН присвоила 8 марта статус международного дня, его назвали Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Праздник 8 марта имеет и неофициальную версию. Якобы в 1857 году в Нью-Йорке протестовали вовсе не работницы текстильных фабрик, а представительницы самой древней в мире профессии - проститутки. Их требования были немного иными: выплатить матросам зарплату, чтобы те могли рассчитаться со "жрицами любви".

Видео дня

В 1894-м, 8 марта, демонстрация проституток прошла в Париже - женщины требовали таких же прав, как у швей или пекарей и создания своих профсоюзов. В 1895-м в Чикаго и в 1896-м в Нью-Йорке прошли похожие акции, а в 1910-му якобы сама Клара Цеткин с Розой Люксембург, своей подругой, вывела проституток на улицы Германии - они требовали положить конец бесчинствам полиции.

Неофициальную версию праздника в СССР замалчивали - стране нужны были ударницы труда, которые умеют водить трактор и закалять сталь, поэтому женский день в СССР долгое время был с политическим окрасом, а сам образ советской женщины был прежде всего "труженицей, матерью и коммунисткой". Но в 1970-х в советских школах мальчики начали поздравлять девочек с этим днем, а после распада Союза праздник стал романтическим и превратился в "день весны, красоты и женственности".

Куда перенесли 8 марта в Украине

Дискуссия касательно того, какой праздник 8 марта в Украине следует отмечать и нужно ли вообще, длится несколько лет. Многие украинцы считают, что пришло время отменить советские праздники, к числу которых относят и Международный женский день. 14 февраля 2023-го в Верховной Раде зарегистрировали законопроект - в нем предлагают отказаться от 8 марта, а вместо него отмечать и сделать выходным День украинской женщины 25 февраля (в день рождения Леси Украинки).

Опрос по этому вопросу даже сделали в приложении "Дія": спросили, нужно ли оставить 8 марта официальным выходным или же сделать рабочим. Украинцы проголосовали за сохранение выходного на 8 марта.

Когда отмечается День женщин в Украине в 2024 году

Хотя многие 8 марта воспринимают как коммунистический пережиток, он остается официальным государственным праздником. Женский день в Украине 2024 будут отмечать, как и раньше, 8 марта.

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