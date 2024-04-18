Сейчас страны Европы думают над тем, чтобы вернуть срочную службу.

Пока Иран, Северная Корея и Россия увеличивают свою армию, численность военных сил стран Европы сокращается, пишет The Economist.

Издание отмечает, что страны Запада в основном отказались от срочной службы и практикуют армию по контракту. Ведь большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой сводится к локальным операциям, таких как в Афганистане и Ираке. В то же время, диктаторские страны, такие как Иран, Северная Корея и Россия, вдвое усилили свои армии.

По мнению журналистов, существует несколько причин, почему армии Европы не могут набрать достаточное количество военных. Одна из них заключается в том, что современная молодежь ориентирована на карьеру и не хочет идти служить. На этом фоне, европейские страны думают над тем, чтобы вернуть срочную службу.

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Кроме того, журналисты думают, что молодежь брезгует войной. А вооруженные силы не могут бороться с частными компаниями. Ведь, по данным опроса в 2023 году, уровень безработицы среди 15-24-летних в Евросоюзе составил 14,5% по сравнению с 22,4% в 2015 году.

"На таких жестких рынках труда армии трудно конкурировать с частным сектором. Кроме того, сидеть за партой гораздо приятнее, чем ползать по грязи", - объясняют журналисты.

В то же время, в некоторых богатых странах готовность молодежи к борьбе остается высокой. Во Франции эта доля составляет 58%, пишут журналисты. Еще большая статистика в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые расположены недалеко от РФ.

"В либеральных обществах значительные слои населения стали воспринимать службу в армии как чью-то работу. Повторное введение обязательной военной службы для молодежи может быть политически и практически неработоспособным по той же причине, что призыв не выполняется: граждане чувствуют себя отчужденными от вооруженных сил", - заключает издание.

НАТО готовится к нападению РФ: что надо знать

По мнению Института изучения войны, президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса.

Зато председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Financial Times считает, что страны Балтии являются слабым местом, где Путин может проверить решимость НАТО, организовав провокации или даже напрямую напав на одну из стран-членов Североатлантического Альянса.

Параллельно с этим, Telegraph считает, что в другом конфликте Иран готовится к ядерной войне, в которой, по мнению издания, Запад проигрывает.

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