Массовые протесты, баррикады и кровь в центре Минска: как Беларусь отреагировала на первые результаты выборов

Накануне в стране завершилось голосование на выборах президента, ход и результаты которого спровоцировали масштабные акции протеста по всей Беларуси.

Накануне в Беларуси завершилось голосование на очередных выборах президента. Длилось оно в течение прошедшей недели, а итоговым днем стало воскресенье, 9 августа. Сразу после закрытия избирательных участков были объявлены результаты государственного экзит-полла, которые свидетельствуют об убедительной победе действующего президента. Эти цифры спровоцировали массовые акции протеста по всей стране - десятки тысяч белорусов вышли на центральные площади городов, чтобы выразить свое несогласие. Что именно произошло в Беларуси после закрытия избирательных участков - разбирался УНИАН.

Выборы в Беларуси - первые результаты

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей. Светлану Тихановскую поддержали 6,8%, Анна Канопацкая получила 2,3% голосов избирателей, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным опроса, проголосовали 9,2% избирателей.

Важно отметить, что независимые опросы в период выборов в стране запрещены. Поэтому информацию предоставляет экзит-полл, подконтрольный действующей власти.

Первые данные белорусской ЦИК, озвученные сегодня, свидетельствуют о еще большей победе Лукашенко. За него якобы проголосовали больше 80% избирателей, за Тихановскую - почти 10%. Против всех кандидатов высказались 6,02% избирателей, а явка по стране составила 84,23%.

Официальные итоги выборов комиссия намерена подвести в пятницу, 14 августа.

Протесты в Минске

Сразу после публикации первых результатов поступила информация о перекрытии центральных улиц белорусской столицы. Многие станции метро были закрыты, центр города наводнили силовики и спецтехника.

На площади Победы возле стелы "Минск - город герой" начали собираться протестующие, заявившие о фальсификациях результатов выборов. Участники акций скандировали "Уходи", "Мой дом - Беларусь", их активно поддерживали проезжавшие мимо водители. Впоследствии движение транспорта в центре города было перекрыто.

Позже силовики начали задерживать участников акций, увозя их на автозаках в райотделы милиции и изоляторы. В ход пошли светошумовые гранаты, которыми спецназ пытался подавить активность людей. Один из автозаков въехал в толпу протестующих, травмировав их. В городе пролилась первая кровь.

На одном из проспектов появились баррикады. Для их штурма силовики, помимо светошумовых гранат, задействовали водометы. После полуночи появилась информация о применении милицией и спецназом резиновых пуль.

Ближе к трем часам ночи началась активная фаза зачистки протестных акций, а МВД страны заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. Позже стало известно о первой жертве - СМИ сообщили о гибели молодого человека в Минске.

Акции протеста в других городах

Митинги не ограничились столицей Беларуси - они всколыхнули практически все уголки страны. Наиболее сильные протесты вспыхнули также в Барановичах, Бресте, Кобрине, Пинске, Лиде, Гродно, Молодечно там люди массово вышли на улицы. Задержания людей были в таких городах: Брест, Барановичи, Гродно, Пинск, Кобрин, Гомель, Жлобин, Солигорск, Могилев, Витебск, Лида, Молодечно, Слоним, Новополоцк, Жодино, Бобруйск, Дзержинск, Фанипал, Мозырь, Речица, Белозерск, Глубокое, Марина Горка.

Массовые задержания в Беларуси

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны 170 человек.

Согласно их данным, в Минске были задержаны 82 человека, а по регионам - 88.

Среди задержанных есть правозащитники, журналисты, наблюдатели на участках. В частности силовики задержали доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елену Редькову и члена ее штаба Татьяну Босюк.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет Беларуси открыл уголовные дела по факту протестов и пригрозил их участникам тюремным заключением на срок от 8 до 15 лет.

Заявления кандидатов

До сих пор нет никакой публичной реакции со стороны действующего президента. Накануне появилась информация, что самолет Александра Лукашенко вылетел из Минска в направлении турецкого города Бодрум. Другой информации относительно реакции Лукашенко на протесты не поступало.

Основной конкурент Лукашенко Светлана Тихановская в своем обращении к избирателям и силовикам призвала остановить насилие на улицах страны.

"Я, Светлана Тихановская, хочу попросить всех, кто принимает решения, и прежде всего командиров спецподразделений - не надо применять силу против мирных граждан. Любое силовое противостояние сейчас бессмысленно, потому что страна уже изменилась, и мы не должны отвечать насилием на мирный протест", - сказала она.

Реакция на протесты

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа осудили силовой разгон митингов белорусов. Об этом идет речь в их совместном заявлении.

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - отметили Дуда и Науседа.

Официальной реакции Украины на события в соседней стране пока нет. Впрочем, один из депутатов "Слуги народа" уже отметился поздравлением Лукашенко с победой. В своем поздравительном сообщении нардеп Евгений Шевченко не стал упоминать о реакции белорусского общества на первые итоги выборов, а также действиях силовиков.

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