Трава между швами плитки быстро пропадет - попробуйте чудо-средство.

Сорняки не любит никто - они портят внешний вид участка и постоянно возвращаются после прополки. Особенно неприятно видеть их в швах между плиткой. Во дворе нам хочется любоваться аккуратным кафелем, а не бороться с зарослями.

К счастью, есть простой способ, как убрать траву между плиткой. Он совершенно бесплатный и простой в выполнении.

Как уничтожить сорняки между плиткой

Эффективный способ борьбы с сорными растениями раскрыли в Express.

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Среди дачников до сих пор остается популярным лайфхак о том, как убрать траву между плиткой уксусом. Этот метод действительно эффективен, но повреждает кафель и может навредить полезным растениям.

Специалисты предлагают альтернативный способ - экологичный и бесплатный. Это обыкновенный кипяток. Он эффективен против сорняков любого возраста и вида, а также не оставляет следов на камне и не вредит окружающей среде.

Перед тем, как удалить сорняки между плиткой, вскипятите полный чайник воды. Затем через носик полейте швы с травой. Кипяток ошпаривает листья и проникает через стебель в корень, разрушая его. В течение нескольких часов растение погибнет. При появлении новых сорняков повторите.

Применяйте этот способ только на участках, где нет культурных сортов. Ведь кипяток одинаково эффективно убивает как сорные, так и полезные растения.

Там, где использование кипятка невозможно, сеют почвопокровные культуры. Плющ и пырей не будут досаждать, если знать, какие растения не дают расти сорнякам.

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