Сейчас чаще всего речь идет о воздушных дронах, которые способны проникать на глубину до 80 км.

Сейчас активно развивается технология "дронов-маток" - носителей, которые доставляют дроны-камикадзе в определенные "точки" для поражения вражеских объектов. Среди таких носителей и морские дроны, которые уже используются во время боевых действий. Об этом в эфире "Украинского Радио" рассказал председатель правления альянса "Новая энергия Украины", командир спецподразделения ударных БПЛА "Белый орел" Валерий Боровик.

По его словам, так называемые "дроны-матки" - это платформы-носители, которые транспортируют ударные дроны-камикадзе к вражеским позициям, преодолевая сложные участки фронта.

Боровик отметил, что такие надводные носители уже используются на фронте. Сейчас украинские разработчики работают над созданием его подводной версии. Это сложная техническая задача, поскольку требует высокоточной навигации и синхронной работы систем управления в водной среде.

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"Есть такие надводные дроны и они уже используются. Сейчас мы занимаемся разработкой подводного дрона такого типа. Это серьезный вызов, поскольку необходимо иметь хорошую координацию и систему управления такими дронами", - сказал Боровик.

Он рассказал, что сейчас чаще всего речь идет о воздушных дронах, которые способны проникать на глубину 40-80 км, после чего отправляют на цель меньшие ударные аппараты. В перспективе такие носители могут пролетать даже до 1000 км, если обеспечить соответствующую связь и логистику.

Однако Боровик отмечает, что подобные носители имеют и свои уязвимости - в частности, они являются "жирной целью" для средств ПВО противника. В то же время при полете на значительной высоте сбить их сложнее, особенно мобильным огневым группам.

Сбитие двух вражеских Су-30 - что известно

Как писал УНИАН, ночью 3 мая в результате атаки на Новороссийск, где базируются корабли ЧФ РФ, сбит российский истребитель Су-30, пилоты которого успели катапультироваться. Их подобрало в море гражданское судно, но впоследствии стало известно, что был сбит еще один аналогичный самолет.

Истребители уничтожены ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, которые выпустили с беспилотных катеров Magura-7. Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что произошел исторический момент.

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