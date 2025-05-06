Новые санкции против РФ могут принять уже через две недели.

Европейская комиссия подготовила 17-й пакет санкций против государства-агрессора. В нем предлагается усилить ограничения против российского "теневого нефтяного флота", а именно - вдвое увеличить количество подсанкционных кораблей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Так, в санкционный список предлагают добавить 60 физических и юридических лиц и 150 кораблей. Таким образом, общий перечень санкционных кораблей может вырасти до более чем 300.

Окончательное решение о введении новых ограничений или отказа от этого шага примут министры иностранных дел ЕС 20 мая в Брюсселе.

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Москва использует "теневой флот" старых и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ценовые ограничения, установленные ЕС и его союзниками.

Издание напоминает, что для принятия новых санкций нужна поддержка всех стран-членов блока, а Венгрия регулярно угрожает применить право вето при рассмотрении новых ограничений против РФ. Поэтому в проект решений могут внести изменения.

Вместе с тем в июле истекает текущий дедлайн по продлению антироссийских санкций. Евросоюз до сих пор ищет механизм продления ограничений, который не требовал бы поддержки всех стран-членов. Среди прочего рассматривается вариант преобразования отдельных санкций в торговые ограничения, что не потребует консенсусной поддержки.

Санкции против РФ: что стоит знать

ЕС начал подготовку 17-го пакета санкций против РФ еще в марте. Планировалось, что Еврокомиссия представит к началу лета предложения по новым ограничениям.

О готовности усилить санкции против РФ заявляли и в США. Министр финансов Скот Бессент заявлял, что Вашингтон усилит ограничения против РФ, если это потребуется для завершения российско-украинской войны.

Ранее России угрожал новыми санкциями и президент США Дональд Трамп. Он предположил, что подпишет законопроект сенатора Линдси Грэма о 500% пошлинах для стран, покупающих российские энергоносители, если РФ не будет готова двигаться к мирному соглашению.

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