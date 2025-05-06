Последней моделью в экспериментальной серии стал Mix 4, вышедший в 2021 году.

Xiaomi намерена возродить линейку смартфонов Xiaomi Mix. Судя по данным инсайдера Digital Chat Station, китайский бренд активно дорабатывает технологию подэкранной камеры и готовится к массовому производству нового устройства – Xiaomi Mix 5.

Линейка Mix стартовала еще в 2016 году и была в авангарде безрамочного дизайна. Последней моделью был Mix 4, вышедший в 2021 году, после чего – тишина. Однако Xiaomi, судя по всему, не отказалась от идеи, а продолжила совершенствовать технологию в закулисье, пишет Gizmochina.

По информации инсайдера, текущая версия подэкранной камеры "находится на самом высоком уровне в отрасли", и будет "запущена в массовое производство со временем".

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Сейчас основной сложностью подэкранных камер остается передача света через дисплей. Чтобы сенсор "видел" сквозь экран, пиксели в нужной зоне делают более прозрачными, что нередко снижает их плотность и вызывает "сетчатый" эффект. В Mix 4 компания частично решила эту проблему помощью технологии micro-drill и плотности 400 PPI, но камера все равно показывала лишь средние результаты.

Как пишет Digital Chat Station, если Xiaomi правда готовит возвращение Mix, это будет один из самых амбициозных релизов последних лет.

Ранее стало известно, что Xiaomi, опасаясь возможных санкций со стороны США, создает операционную систему HyperOS 3 без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для девайсов OnePlus, Oppo и Vivo.

У Xiaomi ранее в этом месяце вышел бюджетный "монстр" Redmi Turbo 4 Pro. Модель оснащена топовым процессором Snapdragon 8s Gen и батареей на 7550 мАч. В Китае смартфон стал "чемпионом бесконечных продаж".

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