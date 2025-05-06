Пока нет детальной информации о дате старта акции и ее продолжительности.

Польские перевозчики снова планируют провести акцию протеста на границе с Украиной. Ожидается, что она может состояться на крупнейшем пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Об этом сообщает Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши на своей Facebook-странице.

Отмечается, что польские организаторы аргументируют свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков.

"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - говорится в сообщении комитета.

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При этом пока нет детальной информации о дате начала протеста и его продолжительности. Польские организаторы добавили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".

Блокирование границы с Польшей: что известно

23 ноября 2024 года польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Митинг должен был длиться 48 часов. На въезд в Польшу обещали не пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонны, а на выезд должны были пропускать по одному грузовику в час. На легковые авто и автобусы ограничения не распространялись.

СМИ со ссылкой на источник в украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия тогда сообщили, что польские фермеры, которые приняли решение блокировать границу с Украиной, не предъявляли претензий к украинской продукции. Акция использовалась ими в качестве давления на власти Польши.

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