Рассказываем, какая ответственность предусмотрена для военнослужащих за самовольное оставление части и можно ли избежать наказания за СЗЧ.

Самовольное оставление части, аббревиатура которого на украинском звучит как СЗЧ, в военное время тянет за собой уголовную ответственность. Однако в некоторых случаях так называемые СЗЧ-шники могут избежать столь строгого наказания. Кто получит выговор или условный срок, а кому может "светить" вполне реальный - УНИАН спросил у адвоката.

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Что такое СЗЧ

СЗЧ - это сокращенное "самовільне залишення частини", то есть, самовольное оставление части военнослужащим. Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, военный становится СЗЧ-шником в тот момент, когда он покинул часть без разрешения командира. "В течение трех суток проводится внутреннее расследование с учетом того, что военнослужащий может быть на боевых позициях", - поясняет юрист.

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По словам адвоката, в воинских частях каждое утро происходит построение, и, если один военнослужащий или несколько не явились или не вышли на связь, их не отпускали куда-то на законных основаниях, они не задерживаются на боевом задании, тогда после трех суток с момента исчезновения командир части готовит рапорт высшему руководству и в Военную службу правопорядка о том, что военнослужащие самовольно покинули часть.

Дальнейший алгоритм действий при СЗЧ предполагает, что вышестоящее командование разрешает командиру части вывести военного-нарушителя вне штата, то есть, командир перестает нести за него ответственность. С момента получения рапорта военная служба правопорядка (ВСП) вносит сообщение в Единый реестр досудебных расследований по статье самовольное оставление части (статья 407 Уголовного кодекса). Затем ВСП извещает СБУ (Службу безопасности Украины), ГБР (Государственное бюро расследований) и другие правоохранительные органы о том, что совершено уголовное правонарушение, объявляется розыск СЗЧ и начинаются поисково-следственные действия.

Что будет за СЗЧ - ответственность, которую придется нести по закону

Касательно того, какое грозит наказание за СЗЧ - статья 407 Уголовного кодекса предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы, но срок может быть и меньше.

Все зависит от обстоятельств, при которых было совершено преступление, и от того, какие последствия повлекло за собой это правонарушение. Если речь идет именно о СЗЧ, то последствия наименьшие - то есть, человек не имел умысла не возвращаться, испугался, покинул часть из-за проблем со здоровьем или семейных обстоятельств,

- говорит Екатерина Анищенко.

По словам адвоката, в судебной практике был такой случай - у военного умерла мать, а командир не отпустил его на похороны, и тот ушел в СЗЧ. У военного вроде и была уважительная причина, чтобы получить отпуск, но разрешения на него не дал командир. И суд признал военного виновным в СЗЧ и приговорил к 3 годам лишения свободы. "У меня был случай, когда раненого военного эвакуировали, но не внесли в списки эвакуированных и назвали СЗЧ-шником. Но потом обвинения были сняты, поскольку военный действительно был ранен, но просто не был задокументирован факт его эвакуации", - рассказывает юрист.

Способа, как проверить, подали ли тебя в СЗЧ или как узнать список СЗЧ Украины, у военнослужащих нет. Сведения о том, что человек подан в розыск СЗЧ в военное время, есть в базе "Оберіг" и в информационно-поисковой системе МВД "АРМОР", а доступ к ним имеют только правоохранительные органы.

Как избежать наказания за СЗЧ в военное время

В то же время, отмечает адвокат, есть способ, как вернуться из СЗЧ без уголовной ответственности. "Если военный вернется в часть в течение трех суток с момента исчезновения, то, скорее всего, получит дисциплинарное наказание, выговор, а также его могут лишить дополнительных выплат", - поясняет эксперт.

Можно ли избежать наказания за СЗЧ по истечению этих трех условно ненаказуемых суток? Как известно, Верховная Рада несколько раз продлевала срок действия закона, который позволял военнослужащим вернуться из СЗЧ, избежав уголовной и дисциплинарной ответственности. Кроме того, документом было предусмотрено, что СЗЧ-мобилизованный (контрактник, военнослужащий) в полном объеме получит денежное обеспечение. Последний раз срок действия закона был продлен до 1 марта 2025 года.

"По моему мнению, - говорит Екатерина Анищенко, - сейчас военные, которые вернутся из СЗЧ, могут получить условный срок, если они захотят продолжить служить и их примет обратно командир их части. Или же найдется другая часть, которая будет согласна взять их к себе на службу. Я считаю, что некоторые СЗЧ-шники таким образом смогут вернуться на службу, поскольку в некоторых частях не хватает личного состава".

В то же время, подчеркнула адвокат, некоторые военнослужащие, которые ушли в СЗЧ, считают, что после окончания военного положения их преступление будет декриминализировано - якобы истекут сроки его давности. Но это неправда - преступление, совершенное во время военного положения, не имеет сроков давности и СЗЧ-последствия будут такими, как предусматривает закон.

справка Екатерина Анищенко адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины, заместитель председателя Комитета АЮУ по гражданскому, семейному и наследственному праву. Специализируется на военном и гражданском праве, имеет значительный опыт взаимодействия с органами ТЦК и СП, службами по делам детей. Автор и лектор курсов для адвокатов по военному и семейному праву, эксперт в медиапространстве по законам национального телевидения.

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