У идеального кандидата есть опыт работы с Unity.

На сайте студии MDHR, известной по стильному и беспощадному платформеру Cuphead, появилась новая вакансия. Команда ищет опытного программиста, умеющего работать с Unity и уже выпустившего как минимум одну игру для ПК или консолей.

В списке задач - программирование врагов, боссов, интерактивных объектов и боевой системы. Иными словами, речь идёт о ключевой роли, напрямую влияющей на геймплей. Работа полностью удалённая, но с активным взаимодействием с художниками.

Студия уточняет, что приоритет отдаётся кандидатам из США и Канады, в первую очередь из-за часовых поясов.

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Главная интрига - выбранный кандидат будет работать над основой следующего крупного проекта MDHR. Деталей по игре в описании нет.

Ранее мы рассказывали, что судя по вакансиям, следующей игрой MachineGames после Индианы Джонса будет Wolfenstein 3. Компания сейчас ищет разработчика с опытом анимации роботов.

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