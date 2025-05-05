Эксперты рассказали, при какой температуре хранить яйца лучше всего, чтобы сохранить их свежесть на очень долгое время.

Многие из нас привыкли хранить яйца в холодильнике, хотя со временем они портятся и там, а о том, чтобы долго хранить продукт в больших количествах - и речи быть не может. Однако британские специалисты подсказали необычный способ, как сохранить яйца свежими около четырех месяцев.

Ранее мы рассказывали, можно ли хранить яйца не в холодильнике и как это делали наши бабушки - оказывается, есть 5 способов, как сохранить яйца без холодильника и морозилки.

Как сохранить яйца на долгое время - полезный лайфхак

Принято думать, что яйца замораживать нельзя, но это неправда. Наоборот, можно и нужно, так как в морозилке продукт может храниться свежим в течение 4 месяцев, в то время, как в холодильной камере - чуть больше месяца.

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Однако перед тем, как заморозить яйца, необходимо соблюдать определенный порядок действий, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Как сохранить яйца в морозилке

Первое правило - яйца нельзя замораживать в скорлупе. Если это сделать, то под воздействием низких температур содержимое яйца расширится, и скорлупа лопнет.

Поэтому следует сделать следующее:

вбить яйца в контейнер необходимого объема;

взбить их до однородной консистенции, чтобы смешались белок и желток - если оставить их в первоначальном виде, то при замораживании они загустеют, что не позволит использовать их в рецептах;

чтобы использовать замороженную смесь, нужно достать ее вечером из морозилки и разморозить через холодильник.

Можно ускорить процесс размораживания, если обдать контейнер с замороженной яичной смесью водой (холодной).

После разморозки яйца можно использовать, как это вы делаете обычно - для омлета, выпечки или приготовления других блюд. Отмерить необходимое количество яичной массы мо;но с помощью простых кухонных весов - вес одного яйца категории С1 составляет 50-55 г.

Трюк с замораживанием, говорят эксперты, особенно полезен, если вы взбили яйцо, но вам нужно использовать лишь небольшую его часть - например, для смазывания выпечки.

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