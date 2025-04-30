Рыба - это очень полезный и вкусный продукт. Из нее получается множество питательных и ароматных блюд.
Сегодня рассмотрим, как готовится скумбрия в духовке в фольге тремя разными способами.
Скумбрия в духовке с лимоном
У вас получится скумбрия запеченная в духовке целиком. Этот рецепт можно считать базовым, ведь он самый простой. Для приготовления нужно взять:
- одну скумбрию;
- одну луковицу;
- один лимон;
- две столовые ложки майонеза;
- перец и соль по вкусу.
Рыбку чистим и промываем. Далее подготавливаем лимон. Срезаем кожуру, мякоть режем на кружочки, а затем делим их пополам. Луковицу также очищаем и режем.
Скумбрию натираем внутри и снаружи специями. Далее смазываем ее майонезом (и внутри, и снаружи). На фольгу выкладываем лук, а на него - рыбку. В брюшко скумбрии вкладываем лимонные полукольца. Заворачиваем фольгу и готовим в духовке при 200 градусах около получаса.
Скумбрия в духовке - рецепт с овощами
Теперь рассмотрим более сложный и интересный вариант приготовления рыбы. Скумбрия в духовке с овощами - самостоятельное блюдо, которое не потребуется дополнительного гарнира. Для приготовления возьмите:
- одну скумбрию;
- полкило картофеля;
- 150 грамм моркови;
- 120 грамм лука;
- несколько веточек петрушки;
- одну столовую ложку лимонного сока;
- одну столовую ложку растительного масла и немного для смазывания;
- соль и перец.
Подготовьте рыбу - у нее нужно отрезать голову, плавники, хвост, разрезать брюшко и очистить ее внутри.
Мытую и чистую рыбу просушиваем бумажными полотенцами. Смазываем скумбрию соком лимона, солим и перчим.
Морковь, картошку и лук чистим и нарезаем. Складываем их в одну емкость, приправляем и поливаем растительным маслом. Перемешайте и отложите.
Форму выстилаем фольгой так, чтоб хватило накрыть рыбу. Смазываем маслом и выкладываем половину овощей. На них укладываем скумбрию, а оставшиеся овощи вложите в брюшко и вокруг рыбы.
Накрываем все краями фольги. В форму нужно налить немного воды. Готовим 40 минут в заранее разогретой до 200 градусов духовке. Ориентируйтесь по овощам - они должны приготовиться и быть мягкими. Раскройте фольгу и слегка подрумяньте. Перед подачей украсьте мелко рубленной зеленью.
Скумбрия в духовке во вкусном соусе
Скумбрия запечённая в духовке кусочками готовится в формочке и без фольги. Чтоб приготовить рыбу на всю семью, возьмите:
- две скумбрии;
- три луковицы;
- 100 граммов сметаны;
- одну чайную ложку горчицы;
- одну чайную ложку зернистой горчицы;
- одну столовую ложку соевого соуса;
- 0,5 чайной ложки соли;
- немного молотой смеси перцев.
Смешиваем в миске сметану, горчицу, специи и соевый соус до однородности. Лук нарезаем полукольцами и добавляем туда же.
Чистим и моем скумбрию. Нарезаем ее на кусочки толщиной два сантиметра. Перемещаем ее в маринад, перемешиваем и оставляем на полчаса.
Духовку разогреваем до 180 градусов. В форму для запекания выкладываем лук из маринада, а сверху на него - кусочки рыбы.
Готовим около получаса. Такая скумбрия будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.