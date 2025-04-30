Запеченная скубрия - это вкусное и ароматное блюдо/ коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Рыба - это очень полезный и вкусный продукт. Из нее получается множество питательных и ароматных блюд. 

Сегодня рассмотрим, как готовится скумбрия в духовке в фольге тремя разными способами. 

Скумбрия в духовке с лимоном

У вас получится скумбрия запеченная в духовке целиком. Этот рецепт можно считать базовым, ведь он самый простой. Для приготовления нужно взять:

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  • одну скумбрию;
  • одну луковицу;
  • один лимон;
  • две столовые ложки майонеза;
  • перец и соль по вкусу. 

Рыбку чистим и промываем. Далее подготавливаем лимон. Срезаем кожуру, мякоть режем на кружочки, а затем делим их пополам. Луковицу также очищаем и режем.

Скумбрию натираем внутри и снаружи специями. Далее смазываем ее майонезом (и внутри, и снаружи). На фольгу выкладываем лук, а на него - рыбку. В брюшко скумбрии вкладываем лимонные полукольца. Заворачиваем фольгу и готовим в духовке при 200 градусах около получаса.

Скумбрия в духовке - рецепт с овощами

Теперь рассмотрим более сложный и интересный вариант приготовления рыбы. Скумбрия в духовке с овощами - самостоятельное блюдо, которое не потребуется дополнительного гарнира. Для приготовления возьмите:

  • одну скумбрию;
  • полкило картофеля;
  • 150 грамм моркови;
  • 120 грамм лука;
  • несколько веточек петрушки;
  • одну столовую ложку лимонного сока;
  • одну столовую ложку растительного масла и немного для смазывания;
  • соль и перец.

Подготовьте рыбу - у нее нужно отрезать голову, плавники, хвост, разрезать брюшко и очистить ее внутри.

Мытую и чистую рыбу просушиваем бумажными полотенцами. Смазываем скумбрию соком лимона, солим и перчим.

Морковь, картошку и лук чистим и нарезаем. Складываем их в одну емкость, приправляем и поливаем растительным маслом. Перемешайте и отложите.

Форму выстилаем фольгой так, чтоб хватило накрыть рыбу. Смазываем маслом и выкладываем половину овощей. На них укладываем скумбрию, а оставшиеся овощи вложите в брюшко и вокруг рыбы.

Накрываем все краями фольги. В форму нужно налить немного воды. Готовим 40 минут в заранее разогретой до 200 градусов духовке. Ориентируйтесь по овощам - они должны приготовиться и быть мягкими. Раскройте фольгу и слегка подрумяньте. Перед подачей украсьте мелко рубленной зеленью.

Скумбрия в духовке во вкусном соусе

Скумбрия запечённая в духовке кусочками готовится в формочке и без фольги. Чтоб приготовить рыбу на всю семью, возьмите: 

  • две скумбрии;
  • три луковицы;
  • 100 граммов сметаны;
  • одну чайную ложку горчицы;
  • одну чайную ложку зернистой горчицы;
  • одну столовую ложку соевого соуса;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • немного молотой смеси перцев.

Смешиваем в миске сметану, горчицу, специи и соевый соус до однородности. Лук нарезаем полукольцами и добавляем туда же. 

Чистим и моем скумбрию. Нарезаем ее на кусочки толщиной два сантиметра. Перемещаем ее в маринад, перемешиваем и оставляем на полчаса. 

Духовку разогреваем до 180 градусов. В форму для запекания выкладываем лук из маринада, а сверху на него - кусочки рыбы.

Готовим около получаса. Такая скумбрия будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

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