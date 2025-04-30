С помощью любого из этих рецептов можно накормить семью или угостить гостей.

Рыба - это очень полезный и вкусный продукт. Из нее получается множество питательных и ароматных блюд.

Сегодня рассмотрим, как готовится скумбрия в духовке в фольге тремя разными способами.

Скумбрия в духовке с лимоном

У вас получится скумбрия запеченная в духовке целиком. Этот рецепт можно считать базовым, ведь он самый простой. Для приготовления нужно взять:

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одну скумбрию;

одну луковицу;

один лимон;

две столовые ложки майонеза;

перец и соль по вкусу.

Рыбку чистим и промываем. Далее подготавливаем лимон. Срезаем кожуру, мякоть режем на кружочки, а затем делим их пополам. Луковицу также очищаем и режем.

Скумбрию натираем внутри и снаружи специями. Далее смазываем ее майонезом (и внутри, и снаружи). На фольгу выкладываем лук, а на него - рыбку. В брюшко скумбрии вкладываем лимонные полукольца. Заворачиваем фольгу и готовим в духовке при 200 градусах около получаса.

Скумбрия в духовке - рецепт с овощами

Теперь рассмотрим более сложный и интересный вариант приготовления рыбы. Скумбрия в духовке с овощами - самостоятельное блюдо, которое не потребуется дополнительного гарнира. Для приготовления возьмите:

одну скумбрию;

полкило картофеля;

150 грамм моркови;

120 грамм лука;

несколько веточек петрушки;

одну столовую ложку лимонного сока;

одну столовую ложку растительного масла и немного для смазывания;

соль и перец.

Подготовьте рыбу - у нее нужно отрезать голову, плавники, хвост, разрезать брюшко и очистить ее внутри.

Мытую и чистую рыбу просушиваем бумажными полотенцами. Смазываем скумбрию соком лимона, солим и перчим.

Морковь, картошку и лук чистим и нарезаем. Складываем их в одну емкость, приправляем и поливаем растительным маслом. Перемешайте и отложите.

Форму выстилаем фольгой так, чтоб хватило накрыть рыбу. Смазываем маслом и выкладываем половину овощей. На них укладываем скумбрию, а оставшиеся овощи вложите в брюшко и вокруг рыбы.

Накрываем все краями фольги. В форму нужно налить немного воды. Готовим 40 минут в заранее разогретой до 200 градусов духовке. Ориентируйтесь по овощам - они должны приготовиться и быть мягкими. Раскройте фольгу и слегка подрумяньте. Перед подачей украсьте мелко рубленной зеленью.

Скумбрия в духовке во вкусном соусе

Скумбрия запечённая в духовке кусочками готовится в формочке и без фольги. Чтоб приготовить рыбу на всю семью, возьмите:

две скумбрии;

три луковицы;

100 граммов сметаны;

одну чайную ложку горчицы;

одну чайную ложку зернистой горчицы;

одну столовую ложку соевого соуса;

0,5 чайной ложки соли;

немного молотой смеси перцев.

Смешиваем в миске сметану, горчицу, специи и соевый соус до однородности. Лук нарезаем полукольцами и добавляем туда же.

Чистим и моем скумбрию. Нарезаем ее на кусочки толщиной два сантиметра. Перемещаем ее в маринад, перемешиваем и оставляем на полчаса.

Духовку разогреваем до 180 градусов. В форму для запекания выкладываем лук из маринада, а сверху на него - кусочки рыбы.

Готовим около получаса. Такая скумбрия будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

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