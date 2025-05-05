Эти бутерброды очень выручат, когда нет времени или продуктов на сложные блюда.

Недорогие бутерброды на скорую руку - ценная находка для простого перекуса. Такие закуски ценят за простоту приготовления. Просто положите начинку на хлеб, который дополнительно можно поджарить или засушить.

Если вечная классика "бутерброды с колбасой и сыром" надоела - предлагаем ещё 6 не менее вкусных вариантов на любой вкус.

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Бутерброды с красной рыбой и творогом

Для этого рецепта понадобится любая свежая или соленая рыба, а также жирный, желательно домашний творог.

Список продуктов:

творог - 200 г;

рыба - 100 г;

чеснок - 2 зубчика;

укроп и петрушка;

соль и специи;

хлеб - 7 кусочков.

Творог нужно перебить в блендере вместе с чесноком. Зелень мелко порубить и смешать с творожной массой. На хлеб нанесите эту смесь, а сверху выложите тонкие ломтики семги или лосося.

Таким же образом можно сделать бутерброды с красной икрой вместо рыбы.

Бутерброды со шпротами и овощами

Ломтики черного хлеба или батона смазать тонким слоем майонеза и выложить по две рыбины. На шпроты положить кружочки любимых овощей, например, редиску, огурцы или томаты. Посыпать рубленой зеленью.

Бутерброды готовы - для более яркого вкуса можно сбрызнуть лимонным соком. Закуску желательно подать сразу, пока овощи не обветрились.

Бутерброды с печенью трески и яйцами

Подготовьте одну банку печени трески, 2 вареных куриных яйца и 2 столовые ложки майонеза, а также зеленый лук. С печени слить масло и размять вилкой. Добавить тертые яйца и майонез, посолить. Нанести смесь на хлеб и украсить зеленью.

Горячие бутерброды с яйцом

Такие сэндвичи очень популярны в Японии. Для приготовления нужно сварить вкрутую 6 яиц, затем натереть и посолить. Смешать с 3 ложками майонеза. По желанию можно добавить специи, зелень, горчицу - намазка на бутерброды готова.

Хлеб надо поджарить с обеих сторон на кусочке сливочного масла. Смажьте гренки щедрым слоем яичной массы и накройте сверху вторым ломтиком. Желательно подавать эту закуску горячей.

Бутерброды с тунцом в духовке

Эти бутерброды можно готовить с любой консервированной рыбой, например, лососем или скумбрией, но вкуснее всего получается с тунцом.

Духовку разогрейте до 180°. В большой миске надо смешать рыбную консерву, 150 г тертого сыра, ложку майонеза и измельченный укроп. Затем смазать хлеб начинкой и запекать 10 минут.

Бутерброды с авокадо

Для этого витаминного и питательного рецепта понадобится соус гуакамоле. Смешайте мягкий спелый авокадо с чайной ложкой лимонного сока, измельченной луковицей и специями по вкусу. Хорошо подойдут паприка, сушеный чеснок и перец чили. Готовую смесь нанесите на гренки - будет очень вкусно.

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