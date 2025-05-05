Недорогие бутерброды на скорую руку - ценная находка для простого перекуса. Такие закуски ценят за простоту приготовления. Просто положите начинку на хлеб, который дополнительно можно поджарить или засушить.
Если вечная классика "бутерброды с колбасой и сыром" надоела - предлагаем ещё 6 не менее вкусных вариантов на любой вкус.
- Бутерброды с красной рыбой и творогом
- Бутерброды со шпротами и овощами
- Бутерброды с печенью трески и яйцами
- Горячие бутерброды с яйцом
- Бутерброды с тунцом в духовке
- Бутерброды с авокадо
Бутерброды с красной рыбой и творогом
Для этого рецепта понадобится любая свежая или соленая рыба, а также жирный, желательно домашний творог.
Список продуктов:
- творог - 200 г;
- рыба - 100 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- укроп и петрушка;
- соль и специи;
- хлеб - 7 кусочков.
Творог нужно перебить в блендере вместе с чесноком. Зелень мелко порубить и смешать с творожной массой. На хлеб нанесите эту смесь, а сверху выложите тонкие ломтики семги или лосося.
Таким же образом можно сделать бутерброды с красной икрой вместо рыбы.
Бутерброды со шпротами и овощами
Ломтики черного хлеба или батона смазать тонким слоем майонеза и выложить по две рыбины. На шпроты положить кружочки любимых овощей, например, редиску, огурцы или томаты. Посыпать рубленой зеленью.
Бутерброды готовы - для более яркого вкуса можно сбрызнуть лимонным соком. Закуску желательно подать сразу, пока овощи не обветрились.
Бутерброды с печенью трески и яйцами
Подготовьте одну банку печени трески, 2 вареных куриных яйца и 2 столовые ложки майонеза, а также зеленый лук. С печени слить масло и размять вилкой. Добавить тертые яйца и майонез, посолить. Нанести смесь на хлеб и украсить зеленью.
Горячие бутерброды с яйцом
Такие сэндвичи очень популярны в Японии. Для приготовления нужно сварить вкрутую 6 яиц, затем натереть и посолить. Смешать с 3 ложками майонеза. По желанию можно добавить специи, зелень, горчицу - намазка на бутерброды готова.
Хлеб надо поджарить с обеих сторон на кусочке сливочного масла. Смажьте гренки щедрым слоем яичной массы и накройте сверху вторым ломтиком. Желательно подавать эту закуску горячей.
Бутерброды с тунцом в духовке
Эти бутерброды можно готовить с любой консервированной рыбой, например, лососем или скумбрией, но вкуснее всего получается с тунцом.
Духовку разогрейте до 180°. В большой миске надо смешать рыбную консерву, 150 г тертого сыра, ложку майонеза и измельченный укроп. Затем смазать хлеб начинкой и запекать 10 минут.
Бутерброды с авокадо
Для этого витаминного и питательного рецепта понадобится соус гуакамоле. Смешайте мягкий спелый авокадо с чайной ложкой лимонного сока, измельченной луковицей и специями по вкусу. Хорошо подойдут паприка, сушеный чеснок и перец чили. Готовую смесь нанесите на гренки - будет очень вкусно.