Компания Samsung поддержала хороший пример Google, которая увеличила до семи лет поддержку своих устройств. Только эффект от решения корейской компании более серьезный, так как пользователей телефонов Galaxy в разы больше, чем юзеров Pixel.
Портал GizChina привел полный перечень телефонов и планшетов Samsung, которые гарантировано получат 7 лет поддержки обновлениями Android и One UI. В список вошли уже выпущенные или официально анонсированные гаджеты:
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10+
Сегодня самый доступный смартфон Samsung с семилетней поддержкой – Galaxy S24 FE за 650 долларов (~27 000 грн). Получается, что он получит последнее обновление Android и One UI в 2031 году.
Примерно столько Apple поддерживает свои смартфоны. Так, актуальную iOS 18 можно установить на iPhone XS, который вышел в далеком 2018 году.
Меж тем владельцы телефонов серии Galaxy S23 и более старых аппаратов, как и раньше, могут рассчитывать только на четыре года обновлений системы и пять лет обновлений безопасности.
Напомним, этим летом Samsung представит новые раскладушки Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Также ожидается Galaxy Z Flip FE, который станет первым относительно доступным складным смартфоном от Samsung, пусть и с упрощенным "железом".
Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.