В список попали как премиальные Galaxy S25 Ultra и Galaxy Z Fold 6, так и будущий "ультратонкий" Galaxy S25 Edge и прошлогодний Galaxy S24.

Компания Samsung поддержала хороший пример Google, которая увеличила до семи лет поддержку своих устройств. Только эффект от решения корейской компании более серьезный, так как пользователей телефонов Galaxy в разы больше, чем юзеров Pixel.

Портал GizChina привел полный перечень телефонов и планшетов Samsung, которые гарантировано получат 7 лет поддержки обновлениями Android и One UI. В список вошли уже выпущенные или официально анонсированные гаджеты:

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Сегодня самый доступный смартфон Samsung с семилетней поддержкой – Galaxy S24 FE за 650 долларов (~27 000 грн). Получается, что он получит последнее обновление Android и One UI в 2031 году.

Видео дня

Примерно столько Apple поддерживает свои смартфоны. Так, актуальную iOS 18 можно установить на iPhone XS, который вышел в далеком 2018 году.

Меж тем владельцы телефонов серии Galaxy S23 и более старых аппаратов, как и раньше, могут рассчитывать только на четыре года обновлений системы и пять лет обновлений безопасности.

Напомним, этим летом Samsung представит новые раскладушки Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Также ожидается Galaxy Z Flip FE, который станет первым относительно доступным складным смартфоном от Samsung, пусть и с упрощенным "железом".

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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