Samsung подтвердила семилетний выпуск обновлений для этих устройств / фото Samsung

Компания Samsung поддержала хороший пример Google, которая увеличила до семи лет поддержку своих устройств. Только эффект от решения корейской компании более серьезный, так как пользователей телефонов Galaxy в разы больше, чем юзеров Pixel.

Портал GizChina привел полный перечень телефонов и планшетов Samsung, которые гарантировано получат 7 лет поддержки обновлениями Android и One UI. В список вошли уже выпущенные или официально анонсированные гаджеты:

  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Plus
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10+

Сегодня самый доступный смартфон Samsung с семилетней поддержкой – Galaxy S24 FE за 650 долларов (~27 000 грн). Получается, что он получит последнее обновление Android и One UI в 2031 году.

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Примерно столько Apple поддерживает свои смартфоны. Так, актуальную iOS 18 можно установить на iPhone XS, который вышел в далеком 2018 году.

Меж тем владельцы телефонов серии Galaxy S23 и более старых аппаратов, как и раньше, могут рассчитывать только на четыре года обновлений системы и пять лет обновлений безопасности.

Напомним, этим летом Samsung представит новые раскладушки Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Также ожидается Galaxy Z Flip FE, который станет первым относительно доступным складным смартфоном от Samsung, пусть и с упрощенным "железом".

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6. 

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