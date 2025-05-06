Сейчас самый подходящий момент нанести ущерб российской экономике, считает Шамшур.

Сейчас настал подходящий момент для давления на российского диктатора Владимира Путина для того, чтобы не просто усадить его за стол переговоров, но и нанести масштабный ущерб российской экономике, однако, похоже, президент США Дональд Трамп эту цель не ставит. Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью изданию Oboz.ua.

По мнению экс-посла, несмотря на критические высказывания Трампа в отношении Путина, президент США не изменил свою главную цель - прекратить войну в Украине "при любых условиях, в том числе за счет интересов Украины" и переформатировать отношения с Россией.

"Мировоззренческая близость к Путину, в принципе, остается. На что действительно надо обратить внимание? На то, что он очевидно рассчитывал, что будет легче договориться, и все его идеи, пожелания будут выполнены сторонами в войне. Этим объясняются его такие критические высказывания в отношении Путина, хотя он долгое время не делал этого", - сказал Шамшур.

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Однако перерастет ли это в большее давление на Россию, отметил дипломат, пока трудно прогнозировать, ведь сейчас все заявления Трампа о готовности использовать санкции "однозначно висят в воздухе". Хотя на самом деле, говорит экс-посол, российская экономика сейчас наконец зашаталась.

"Это касается в первую очередь цен на нефть, которые просто покатились вниз, но есть и другие серьезные факторы. Поэтому сейчас есть очень такой подходящий момент, когда можно не просто посадить Путина за стол переговоров и принудить его к прекращению огня, а нанести серьезный и масштабный ущерб, если вообще не разрушить российскую военную экономику. Однако я так понимаю, что этой цели нет", - отметил он.

По его мнению, заявления Трампа о возможных санкциях против РФ "делаются лишь для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров":

"Но главная причина, как по мне, в том, что будет после перемирия, пока я не вижу модификаций нынешнего плана Трампа по Украине, в котором лежат абсолютно неприемлемые для нас элементы, которые очень близки к прихотям Путина. Нет и признаков, что это изменилось или может измениться".

Намерения Трампа могут измениться, считает дипломат, "если будет повышаться уровень наглости в поведении Путина".

"Вот это действительно может повлиять, ведь для Трампа это существенный фактор - уважение или неуважение к его действиям, к его личности. Также если будет меняться ситуация на фронте в нашу пользу, ведь, как мы знаем, американцы любят победителей", - предположил Шамшур.

Последние заявления Трампа относительно Путина

Как сообщал ранее УНИАН, после переговоров президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме глава Белого дома опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у Путина не было причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни. "Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - отметил он.

А 5 мая Трамп уже заявил, что Путин склоняется к миру на фоне падения цен на нефть. "Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас, нефть упала, мы имеем хорошее положение для урегулирования, они хотят урегулировать (войну в Украине - УНИАН). Украина хочет урегулировать", - сказал Трамп, добавив, что он надеется, что "это (мирное соглашение, - ред.) произойдет".

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