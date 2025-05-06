Сейчас настал подходящий момент для давления на российского диктатора Владимира Путина для того, чтобы не просто усадить его за стол переговоров, но и нанести масштабный ущерб российской экономике, однако, похоже, президент США Дональд Трамп эту цель не ставит. Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью изданию Oboz.ua.
По мнению экс-посла, несмотря на критические высказывания Трампа в отношении Путина, президент США не изменил свою главную цель - прекратить войну в Украине "при любых условиях, в том числе за счет интересов Украины" и переформатировать отношения с Россией.
"Мировоззренческая близость к Путину, в принципе, остается. На что действительно надо обратить внимание? На то, что он очевидно рассчитывал, что будет легче договориться, и все его идеи, пожелания будут выполнены сторонами в войне. Этим объясняются его такие критические высказывания в отношении Путина, хотя он долгое время не делал этого", - сказал Шамшур.
Однако перерастет ли это в большее давление на Россию, отметил дипломат, пока трудно прогнозировать, ведь сейчас все заявления Трампа о готовности использовать санкции "однозначно висят в воздухе". Хотя на самом деле, говорит экс-посол, российская экономика сейчас наконец зашаталась.
"Это касается в первую очередь цен на нефть, которые просто покатились вниз, но есть и другие серьезные факторы. Поэтому сейчас есть очень такой подходящий момент, когда можно не просто посадить Путина за стол переговоров и принудить его к прекращению огня, а нанести серьезный и масштабный ущерб, если вообще не разрушить российскую военную экономику. Однако я так понимаю, что этой цели нет", - отметил он.
По его мнению, заявления Трампа о возможных санкциях против РФ "делаются лишь для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров":
"Но главная причина, как по мне, в том, что будет после перемирия, пока я не вижу модификаций нынешнего плана Трампа по Украине, в котором лежат абсолютно неприемлемые для нас элементы, которые очень близки к прихотям Путина. Нет и признаков, что это изменилось или может измениться".
Намерения Трампа могут измениться, считает дипломат, "если будет повышаться уровень наглости в поведении Путина".
"Вот это действительно может повлиять, ведь для Трампа это существенный фактор - уважение или неуважение к его действиям, к его личности. Также если будет меняться ситуация на фронте в нашу пользу, ведь, как мы знаем, американцы любят победителей", - предположил Шамшур.
Последние заявления Трампа относительно Путина
Как сообщал ранее УНИАН, после переговоров президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме глава Белого дома опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у Путина не было причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни. "Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - отметил он.
А 5 мая Трамп уже заявил, что Путин склоняется к миру на фоне падения цен на нефть. "Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас, нефть упала, мы имеем хорошее положение для урегулирования, они хотят урегулировать (войну в Украине - УНИАН). Украина хочет урегулировать", - сказал Трамп, добавив, что он надеется, что "это (мирное соглашение, - ред.) произойдет".