Переносятся не только контакты и фотографии, но и история вызовов, голосовые записи и многое другое.

Apple обновила свое Android-приложение Move to iOS ("Перенос на iOS"), позволяющее легко перенести данные с Андроида на Айфон, и добавила туда несколько полезных нововведений. Об этом пишет TechRadar.

Ключевым улучшением в этом обновлении стала более высокая скорость передачи данных при использовании кабельного соединения между девайсами (USB-C/USB-C на Lightning). Так что теперь "переезд" будет максимально комфортным и быстрым.

Move to iOS также теперь позволяет подключать устройства Android и iPhone через Wi-Fi или личную точку доступа. Пока данные передаются, на экране покажутся советы по использованию iOS.

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Последний апдейт привносит два дополнительных типа данных для переноса. Это история вызовов и метки Dual SIM, а также диктофонные записи, которые будут перенесены в приложение "Голосовые заметки" или "Файлы" в зависимости от формата файла.

Напомним, в 2022 году Google представила свое приложение для переноса данных с iOS-устройства на Android-девайс. Переносятся не только контакты и фотографии, но и обои, музыка, приложения и многое другое.

Новые iPhone 17 представят в сентябре. Инсайдеры утверждают, что это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, обновится "фронталка", а "прошки" впервые за шесть лет удивят новым дизайном.

Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – совершенно новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.

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