По словам представителя Сил обороны, даже если Украина и решится нанести удар, шансы на успех невелики.

Несмотря на опасения, украинцы считают маловероятным нападение на парад 9 мая в столице России Москве. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Отмечается, что в России усиливаются спекуляции о том, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед своими союзниками.

Однако высокопоставленный представитель украинских сил обороны заявил изданию, что попытка маловероятна из-за низких шансов на успех.

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"Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве", - сказал он.

Другой представитель оборонного ведомства добавил, что нападение на мероприятие на Красной площади, которое планируют посетить официальные лица из Китая, Индии и даже Европы, может вызвать ответные действия со стороны России и разгневать Вашингтон. Он назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, "раздутыми".

Удары по Москве

Украинские атаки на Москву в последние два дня привели к закрытию аэропортов в Москве и других регионах. Четыре московских аэропорта - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский - во вторник временно приостановили работу из-за ночных атак беспилотников.

Украина начала регулярно наносить удары по России с помощью беспилотников весной 2023 года - два беспилотника, как утверждается, достигли окрестностей Кремля, но были сбиты. С тех пор Киев в основном нацеливается на российские нефтяные хранилища и военные объекты за пределами Москвы. Иногда целями становятся и объекты в столице, однако без особого эффекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 19 беспилотников были сбиты при приближении к Москве ранним утром. По его словам, они не причинили жертв и не нанесли серьезного ущерба. Обломки беспилотника, сбитого московской ПВО, упали на жилой дом возле станции метро "Каширская", примерно в 11 километрах от Кремля.

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