Ан-124 является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире.

Канада продвигается вперед в деле получения прав на российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан", а также на потенциальную его передачу Украине. Об этом сообщило INsauga.

"Генеральный прокурор Канады начал процедуру конфискации, обратившись в Высший суд Онтарио 18 марта 2025 года с просьбой выдать соответствующее уведомление", - приводит издание слова представителя Министерства международных дел Канады.

Напомним, в феврале 2022 года российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" доставила на самолете Ан-124 из КНР в Торонто тесты для проверки на COVID-19.

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Впоследствии "Руслан" должен был покинуть Канаду, однако после российского вторжения в Украину он был задержан из-за санкций, которые ввели канадцы. С тех пор право собственности на самолет является предметом продолжающегося судебного процесса между канадцами и россиянами.

Все это время самолет находился в международном аэропорту "Торонто-Пирсон", став местной "достопримечательностью".

Напомним также, что в апреле 2023 года УНИАН сообщил, что Канада намерена передать самолет Украине. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев уже начал готовиться к конфискации Ан-124.

Ан-124 "Руслан" - справка УНИАН

Ан-124 является советским транспортным самолетом разработки КБ Антонова. Это самый большой серийный грузовой самолет в мире.

"Руслан" имеет длину 69 м и размах крыла 73 м. Его грузоподъемность составляет 120 000 кг. Максимальная скорость самолета - 865 км/ч.

Первый полет опытный образец машины совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Всего было построено 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.

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