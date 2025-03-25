Узнайте, могут ли мужчин в возрасте 50-60 лет мобилизовать на боевые позиции.

В Украине продолжается призыв в армию мужчин призывного, в том числе старшего возраста. Украинцы мужского пола считаются военнообязанными до 60 лет, хотя нередко имеют возрастные проблемы со здоровьем. Мы разобрались, могут ли мобилизовать в 50 лет на боевые должности или оштрафовать за отказ от получения повестки.

Как проходит мобилизация после 50 лет в Украине

Как объяснили в ТЦК, мобилизация 50+ мужчин в Украине проводится согласно Закону Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию". Такие украинцы подлежат призыву на общих основаниях.

Но есть один нюанс. Для работников ТЦК есть внутренние документы, по которым мобилизация в Украине после 50 лет проводится только в части обеспечения. Таких мужчин рекомендуют направляют на должности логистов, водителей, тыловых специалистов, а не в штурмовые бригады. Такое решение принято из-за того, что для людей старшего возраста физические нагрузки могут быть чрезмерными.

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Впрочем, этот документ является рекомендательным и не отменяет мобилизацию таких лиц. Поэтому если мужчину старше 50 лет мобилизуют на боевую должность - это не является нарушением закона.

Мужчины в возрасте 50-60 лет имеют такие же обязанности, как остальные. Они должны обновлять военно-учетные данные, сообщать военкомат о переезде или смене места жительства, а также иметь документы при себе и предъявлять по требованию полицейских. Таких мужчин также касаются штрафы от ТЦК за неявку по повестке или отказ проходить ВВК.

Также для мужчин в предпенсионного возраста актуален запрет на выезд за границу. Покинуть страну они могут только при наличии оснований, например, инвалидности или трёх несовершеннолетних детей.

Ранее мы также рассказывали, возможна ли мобилизация после 60 лет. По закону мужчины такого возраста уже не считаются военнообязанными и не подлежат призыву, но есть два исключения.

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