На экраны вышел новый выпуск 9 сезона проекта "Супермама". Этот выпуск, как и многие другие, не обошелся без скандалов. Так, три участницы унизили свою конкурентку за работу кассиром и высмеяли ее зарплату.
Женщина рассказала, что зарабатывает в супермаркете 10 тысяч гривень. Большую часть из них (7 тысяч гривень) она платит за аренду квартиры. Также ей помогает экс-супруг, который платит алименты в размере 10 тысяч гривень на ребенка. Помогают женщине и близкие - они передают ей продукты.
Однако это возмутило других участниц проекта. Они раскритиковали работу кассиром и заявили, что девушка не стремится зарабатывать больше. Одна из "супермам" и вовсе сказала, что ей нужно менять мышление.
Также девушки заявили, что для работы кассиром не нужно получать образование, ведь вся работа заключается только в том, чтобы "пикать товары" и для этого "мозгов не надо".
В сети раскритиковали участниц "Супермамы". В комментариях поклонники проекта написали:
- "Эта тройка издевается над женщиной, которая сама тянет ребенка как может, а так живет большинство людей, камон. Любая профессия ценна и нужна. Я считаю так: кем бы ты ни была, будь человеком, в первую очередь, а это отношение настолько пренебрежительное... Я не могу"
- "Значит онлифанщица унижает кассиршу, говоря, что там много ума не надо – сюр"
- "Называть себя психологом и при этом унижать других - это просто отвратительно. То, как вы самоутверждаетесь за счет чужого достоинства, вызывает только стыд и отвращение. Обидно, что такое поведение сегодня побеждает"
- "Почему эта девушка должна стоять и оправдываться за свою работу? Сценаристы, с вами все нормально?"
- "Сидят на мужских плечах, а к обычной женщине отношение как к хламу. Эй, СТБ, это смысл, который вы хотите донести зрителю?"
Напомним, ранее участницы "Супермамы" подрались в финале шоу.