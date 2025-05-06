Какой православный праздник сегодня отмечают в Украине, чего не следует делать и какой особый обряд проводят с водой.

7 мая по новому стилю - день Любечской иконы Богородицы, которая чудесным образом явилась в XI веке. В народе - праздник Купальница. Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, интересные обычаи и приметы дня - читайте в нашем материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

7 мая согласно новому стилю почитают Любечскую икону Богородицы, которая считается чудотворной.

Икона имеет удивительную историю, а назвали ее в честь города Любеч, который находится возле Чернигова. Согласно преданию образ явился в XI веке в городе Любеч одному из его жителей. В семье у мужчины, который был небогатым мясником, случилось горе: его жена и двое сыновей погибли. С горя он ушел, сел в лодку и поплыл по Днепру. Там же и уснул, а когда проснулся, то оказалось, что он на берегу Любеча и там же обнаружил икону Богородицы. Мужчин стал молиться перед образом, а затем вместе с ним отправился домой. Какого же было его удивление, когда он застал всю семью живыми и здоровыми.

Видео дня

Известно также, что в 1653 году икону перенесли в Киев, чтобы сохранить ее от нападения поляков на Чернигов. Образ поместили в Софийский собор, но после революции икону утратили. В соборе, а также в Спасо-Преображенском храме в Любече остались списки чудотворной святыни.

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Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник в старом православном календаре - 7 мая почитают мученика Савву Стратилата, преподобного Савву Киево-Печерского и Молченскую икону Богородицы.

О чем молиться перед святым образом и чего нельзя делать сегодня

Перед образом Любечской Богородицы просят избавить от бед, болезней, спасти от смерти, утешить в печали. Божья Матерь слышит молитвы каждого, кто обращается с искренней молитвой.

В народе день прозвали Купальница, он имеет интересный обычай. В старину с утра в ведро (или ведра) набирали воду и ставили греться на солнце, а в обед эту воду пили и умывались ею (иногда и купались). В народе говорят, что вода на Купальницу имеет особые целебные свойства.

В этот день нельзя грешить повседневными грехами: ссориться, мстить, завидовать, сплетничать и лениться. Отказывать в помощи людям и животным также нельзя, особенно, если можешь помочь.

Народные приметы дня предостерегают от любых начинаний.

Кто празднует именины 7 мая

День ангела сегодня отмечают Антон, Иван, Михаил, Степан, а по старому стилю - Алексей, Валентин, Елизавета, Николай, Сергей.

Приметы 7 мая - что говорит погода

По приметам можно узнать погоду в этом месяце, а также в сентябре:

ласточки летают над землей - собирается дождь, а если высоко - будет ясно;

радуга с утра - к дождю, а если радуга появилась вечером - погода будет хорошей;

дождь пошел сегодня - сентябрь будет теплым.

День по приметам следует посвятить посевным работам, упустишь время - и урожая не видать. Чтобы он был богатым, советуют взять у соседей взаймы немного семян.

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