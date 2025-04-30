С помощью двух подручных средств можно сделать ткани белыми и свежими.

Каждому хотелось бы без проблем очистить грязные кухонные полотенца, не прилагая особых усилий. Не просто закинуть их в стиральную машину и надеяться на лучший результат, а быть уверенным, что ткань будет как новая.

Это же касается и старого постельного белья, которое со временем может стать серым. К счастью, существует один лайфхак, который решит обе эти проблемы. Ранее УНИАН рассказывал, как убрать запах в стиральной машине.

Как отбелить старые белые простыни и полотенца

Блогер в TikTok Бабс поделилась своим способом, как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях и заставить белье сиять.

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По ее словам, она каждый сезон использует этот лайфхак, чтоб освежить ткани.

Перед тем, как отбелить белые простыни и кухонные полотенца, поместите их в стиральную машину. Затем в отсек для моющего средства нужно всыпать полстакана пищевой соды, а в отсек для кондиционера - полстакана уксуса. Запустите стирку на максимально возможной температуре.

"Если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, посыпьте полотенца пищевой содой и добавьте уксус непосредственно перед циклом полоскания. Полотенца и простыни получаются свежими и белыми, насколько это возможно", - отметила блогер.

При использовании этого метода ткани будут оставаться чистыми гораздо дольше, чем с использованием обычного средства для стирки.

Как уксус и сода помогают отбелить кухонные полотенца

Уксус хорошо подходит для стирки, поскольку действует как натуральный смягчитель. Он удаляет остатки моющих средств и жесткой воды, из-за которых полотенца могут быть жесткими и со временем потерять способность впитывать жидкости.

Кислота в составе уксуса помогает расщеплять минеральные отложения и устраняет запахи, делая полотенца более мягкими и свежими. Благодаря этому он является экологически чистой альтернативой покупным кондиционерам для белья, что делает его безопасным и эффективным средством.

В то же время комментаторы пожаловались на резкий уксусный запах тканей. Другие же советовали после такой глубокой очистки воспользоваться какими-то ароматизаторами.

Пищевая сода работает как натуральный дезодорант и помогает устранить запахи в тканях. Кроме того, она смягчает воду и помогает расщеплять остатки моющего средства или масла в тканях. Сода делает полотенца мягкими и пушистыми, не повреждая их.

Знание того, как отбелить полотенца, обязательно пригодится в быту.

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