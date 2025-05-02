В последнем месяце весны огородники и садоводы начинают все активно сажать и сеять. На огороде высевают овощи и высаживают рассаду, в саду - занимаются саженцами и цветами. Кроме этого, нужно позаботиться о защите культур от вредителей и возвратных заморозков. Мы составили список того, что нужно успеть сделать в мае на огороде, в саду и цветнике.
Что можно сажать в начале мая и в первой половине месяца на огороде и в саду
В мае в открытом грунте сеют безрассадные овощи и высаживают некоторые виды рассады.
Что можно посеять в мае без рассады:
- ранние томаты;
- раннюю и среднего созревания капусту.
Их высевают до середины месяца, с позднеспелыми сортами иметь дела не советуют - они не успеют созреть.
Также в мае (где-то со второй недели) высаживают на огород рассаду поздней и среднеспелой капусты (всех видов).
Нужно также успеть посадить картофель (если погода не позволяла сделать этого раньше). Как правило, в мае уже высаживают средне- и позднеспелые сорта картошки.
В цветниках в середине мая, при условии теплой погоды, можно:
- сажать розы - ранее мы подробно рассказывали, когда сажать розы весной и на что ориентироваться;
- разводить и делить лаванду, лилии, флоксы, дельфиниум, эхинацею;
- высаживать рассаду петунии, а также астры, виолы и хризантемы (если выращиваете их через рассаду).
Также, если в регионе уже установилось постоянное тепло, можно высаживать клубни георгинов.
Что посадить в конце мая на огороде и в саду
Конец месяца хорошо подходит для посадки на огороде таких теплолюбивых культур:
- огурцов;
- кабачков;
- тыквы;
- кукурузы;
- фасоли.
Ориентироваться можно не только по календарю, но и по народным приметам - если зацвела калина, уже можно сажать. В некоторых областях это происходит раньше, в некоторых - позже.
Также в конце мая на огородах высевают:
- морковь (поздние сорта, ту, что на зиму);
- базилик;
- эстрагон;
- тимьян и другую теплолюбивую зелень.
Если месяц выдастся холодным, то поначалу эти посевы нужно будет прикрыть пленкой или спандбондом, чтобы не потерять всходы.
К концу мая в саду можно сажать теплолюбивые растения:
- каллы;
- лилии;
- лилейники (их также можно размножать делением корневища).
Также можно заняться размножением ягодных кустов (малины, смородины, ежевики и других). Для этого применяют хитрый трюк: одну ветку кустарника пригибают к земле (не отрезая), укладывают в подготовленную ямку и присыпают грунтом. Можно для надежности зафиксировать скобой – за лето веточка пустит корни и у вас будет новый саженец, который можно будт пересадить на следующий год.
Какие работы нужно сделать в огороде в мае и что сделать в саду
Кроме посадки овощей, цветов и разведения саженцев у огородников в мае полным-полно и другой работы:
- нужно прополоть картошку - она к концу месяца должна уже показаться из-под земли, заодно картофель нужно порыхлить и окучить;
- в случае возвратных заморозков - укрыть грядки первых всходов агроволокном;
- замульчировать в саду торфом, соломой или хвоей (можно также скошенной травой) приствольные круги - чтобы почва не пересыхала и не промерзала;
- обрезать кустарники, что отцвели - сирень, форзицию, декоративный миндаль, жимолость.
Еще один большой "кусок" работы в мае у садоводов - обработать сад от вредителей. Первое опрыскивание плодоносящих кусов и деревьев делают обычно накануне цветения биопрепаратами. Но в мае начинает активничать тля, трипсы, листовертка, паутинный клещ, ирисовая муха и другие. Бороться с ними нужно как можно раньше.
Если говорить о том, чем обработать сад в мае месяце, то против насекомых-вредителей деревья и кустарники можно снова опрыскать биологическими препаратами. В случае, если не поможет - насекомых уже очень много, то нужно будет использовать инсектициды.
Также в мае можно предупредить появление долгоносиков на клубнике. Для этого ягодные грядки опрыскивают чесночным настоем: измельченный чеснок заливают водой в пропорции 1:1 настаивают в течение 7 дней, а затем разводят еще раз - 50 мл настоя в 10 л воды.
Обратите внимание на смородину, точнее на листики и цветки, нет ли на них деформации. В случае, если вы заметили что-то неладное, и определили, что куст заболел (например, часто смородина страдает от махровости листьев), больные ветки нужно обрезать и сжигать. А в некоторых случаях даже удалять целый куст.
И совет напоследок. В мае, в зависимости от региона и погоды также случаются возвратные заморозки. Если нужно защитить посадки или сад от внезапного мороза, то можно использовать дедушкин метод - задымление. Для этого по разным углам участка или сада располагают так называемые "дымовые кучи: внизу - что-то сухое, сверху - сырая трава или листья. Нужно создать дымовую завесу, которая окутает сад и таким образом сохранит тепло.