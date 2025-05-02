Рассказываем, что лучше всего сажать в мае, а также что еще нужно сделать на огороде и в саду.

В последнем месяце весны огородники и садоводы начинают все активно сажать и сеять. На огороде высевают овощи и высаживают рассаду, в саду - занимаются саженцами и цветами. Кроме этого, нужно позаботиться о защите культур от вредителей и возвратных заморозков. Мы составили список того, что нужно успеть сделать в мае на огороде, в саду и цветнике.

Что можно сажать в начале мая и в первой половине месяца на огороде и в саду

В мае в открытом грунте сеют безрассадные овощи и высаживают некоторые виды рассады.

Что можно посеять в мае без рассады:

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ранние томаты;

раннюю и среднего созревания капусту.

Их высевают до середины месяца, с позднеспелыми сортами иметь дела не советуют - они не успеют созреть.

Также в мае (где-то со второй недели) высаживают на огород рассаду поздней и среднеспелой капусты (всех видов).

Нужно также успеть посадить картофель (если погода не позволяла сделать этого раньше). Как правило, в мае уже высаживают средне- и позднеспелые сорта картошки.

В цветниках в середине мая, при условии теплой погоды, можно:

сажать розы - ранее мы подробно рассказывали, когда сажать розы весной и на что ориентироваться;

разводить и делить лаванду, лилии, флоксы, дельфиниум, эхинацею;

высаживать рассаду петунии, а также астры, виолы и хризантемы (если выращиваете их через рассаду).

Также, если в регионе уже установилось постоянное тепло, можно высаживать клубни георгинов.

Что посадить в конце мая на огороде и в саду

Конец месяца хорошо подходит для посадки на огороде таких теплолюбивых культур:

огурцов;

кабачков;

тыквы;

кукурузы;

фасоли.

Ориентироваться можно не только по календарю, но и по народным приметам - если зацвела калина, уже можно сажать. В некоторых областях это происходит раньше, в некоторых - позже.

Также в конце мая на огородах высевают:

морковь (поздние сорта, ту, что на зиму);

базилик;

эстрагон;

тимьян и другую теплолюбивую зелень.

Если месяц выдастся холодным, то поначалу эти посевы нужно будет прикрыть пленкой или спандбондом, чтобы не потерять всходы.

К концу мая в саду можно сажать теплолюбивые растения:

каллы;

лилии;

лилейники (их также можно размножать делением корневища).

Также можно заняться размножением ягодных кустов (малины, смородины, ежевики и других). Для этого применяют хитрый трюк: одну ветку кустарника пригибают к земле (не отрезая), укладывают в подготовленную ямку и присыпают грунтом. Можно для надежности зафиксировать скобой – за лето веточка пустит корни и у вас будет новый саженец, который можно будт пересадить на следующий год.

Какие работы нужно сделать в огороде в мае и что сделать в саду

Кроме посадки овощей, цветов и разведения саженцев у огородников в мае полным-полно и другой работы:

нужно прополоть картошку - она к концу месяца должна уже показаться из-под земли, заодно картофель нужно порыхлить и окучить;

в случае возвратных заморозков - укрыть грядки первых всходов агроволокном;

замульчировать в саду торфом, соломой или хвоей (можно также скошенной травой) приствольные круги - чтобы почва не пересыхала и не промерзала;

обрезать кустарники, что отцвели - сирень, форзицию, декоративный миндаль, жимолость.

Еще один большой "кусок" работы в мае у садоводов - обработать сад от вредителей. Первое опрыскивание плодоносящих кусов и деревьев делают обычно накануне цветения биопрепаратами. Но в мае начинает активничать тля, трипсы, листовертка, паутинный клещ, ирисовая муха и другие. Бороться с ними нужно как можно раньше.

Если говорить о том, чем обработать сад в мае месяце, то против насекомых-вредителей деревья и кустарники можно снова опрыскать биологическими препаратами. В случае, если не поможет - насекомых уже очень много, то нужно будет использовать инсектициды.

Также в мае можно предупредить появление долгоносиков на клубнике. Для этого ягодные грядки опрыскивают чесночным настоем: измельченный чеснок заливают водой в пропорции 1:1 настаивают в течение 7 дней, а затем разводят еще раз - 50 мл настоя в 10 л воды.

Обратите внимание на смородину, точнее на листики и цветки, нет ли на них деформации. В случае, если вы заметили что-то неладное, и определили, что куст заболел (например, часто смородина страдает от махровости листьев), больные ветки нужно обрезать и сжигать. А в некоторых случаях даже удалять целый куст.

И совет напоследок. В мае, в зависимости от региона и погоды также случаются возвратные заморозки. Если нужно защитить посадки или сад от внезапного мороза, то можно использовать дедушкин метод - задымление. Для этого по разным углам участка или сада располагают так называемые "дымовые кучи: внизу - что-то сухое, сверху - сырая трава или листья. Нужно создать дымовую завесу, которая окутает сад и таким образом сохранит тепло.

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