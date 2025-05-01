С наступлением теплого времени года жителей квартир и домов начинают беспокоить самые разные насекомые. Особенно надоедливыми являются плодовые мошки, известные также как фруктовые мошки или дрозофилы.
Их привлекает сладкий аромат созревающих фруктов. К сожалению, попав на кухню, они быстро начинают размножаться, захватывая помещение.
Сегодня рассмотрим, как избавиться от мошек дома народными средствами. Ранее мы информировали про самое сильное средство от мух в доме.
Как избавиться от мошек - простые способы борьбы с насекомыми
Конечно, можно воспользоваться специальными спреями, однако они содержат едкие химикаты, а это не то, что кто-либо хотел на своей кухне.
Эксперты Insight Pest Northwest рассказали Еxpress, что самое лучшее средство от мошек - это свежая зелень, размещенная возле фруктов.
"Размещение свежего базилика или лавровых листьев в вазах с фруктами или вблизи проблемных мест может помочь отпугнуть плодовых мух из-за их сильного запаха", - объяснили в организации по борьбе с насекомыми.
Как там объяснили, у плодовых мушек нет носов, но на голове у них два очень чувствительных органа обоняния. Из-за этого их легко сбить с толку определенными запахами.
Базилик и лавровый лист выделяют сильные масла, которые раздражают этих насекомых. Эти ароматы не только отпугивают мошек, но и помогают замаскировать запах созревающих фруктов.
Как избавится от мошек: разбросайте эти травы по вазе с фруктами или возле подоконника. Также дрозофилам не нравятся ароматы лаванды, эвкалипта и мяты. Поэтому, если у вас есть свои предпочтения, просто используйте спрей с соответствующим эфирным маслом.
"Можно распылить несколько капель эфирного масла, смешанного с водой, на проблемные участки", - добавили эксперты.
Однако используя это самое хорошее средство от мошек, стоит быть внимательными. Многие эфирные масла вредны для кошек и собак.
Другой простой способ, как избавиться от мошек в квартире, - это убрать их источник привлечения. Больше всего они любят аромат гниющих фруктов. Насекомые используют их, чтоб отложить в них яйца и обеспечить личинкам источник пищи.
В качестве профилактики следите за состоянием фруктов и выбрасывайте их вовремя. Можно хранить их в холодильнике или герметичном контейнере.
Регулярно убирайте мусорное ведро и раковину, а также ежедневно протирайте столешницу, чтобы удалить все крошки, которые также могут привлечь этих мошек.
"Дрозофилы могут размножаться в органических веществах, которые скапливаются в кухонных раковинах и сливах, поэтому используйте очиститель сливов или смесь пищевой соды и уксуса, чтобы предотвратить образование отложений там", - посоветовали эксперты.
Поддержание чистоты и аромата свежести на кухне значительно снизит риски появления этих насекомых у вас дома в весенне-летний период.