Оказалось, что у мошек есть одна большая слабость.

С наступлением теплого времени года жителей квартир и домов начинают беспокоить самые разные насекомые. Особенно надоедливыми являются плодовые мошки, известные также как фруктовые мошки или дрозофилы.

Их привлекает сладкий аромат созревающих фруктов. К сожалению, попав на кухню, они быстро начинают размножаться, захватывая помещение.

Сегодня рассмотрим, как избавиться от мошек дома народными средствами. Ранее мы информировали про самое сильное средство от мух в доме.

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Как избавиться от мошек - простые способы борьбы с насекомыми

Конечно, можно воспользоваться специальными спреями, однако они содержат едкие химикаты, а это не то, что кто-либо хотел на своей кухне.

Эксперты Insight Pest Northwest рассказали Еxpress, что самое лучшее средство от мошек - это свежая зелень, размещенная возле фруктов.

"Размещение свежего базилика или лавровых листьев в вазах с фруктами или вблизи проблемных мест может помочь отпугнуть плодовых мух из-за их сильного запаха", - объяснили в организации по борьбе с насекомыми.

Как там объяснили, у плодовых мушек нет носов, но на голове у них два очень чувствительных органа обоняния. Из-за этого их легко сбить с толку определенными запахами.

Базилик и лавровый лист выделяют сильные масла, которые раздражают этих насекомых. Эти ароматы не только отпугивают мошек, но и помогают замаскировать запах созревающих фруктов.

Как избавится от мошек: разбросайте эти травы по вазе с фруктами или возле подоконника. Также дрозофилам не нравятся ароматы лаванды, эвкалипта и мяты. Поэтому, если у вас есть свои предпочтения, просто используйте спрей с соответствующим эфирным маслом.

"Можно распылить несколько капель эфирного масла, смешанного с водой, на проблемные участки", - добавили эксперты.

Однако используя это самое хорошее средство от мошек, стоит быть внимательными. Многие эфирные масла вредны для кошек и собак.

Другой простой способ, как избавиться от мошек в квартире, - это убрать их источник привлечения. Больше всего они любят аромат гниющих фруктов. Насекомые используют их, чтоб отложить в них яйца и обеспечить личинкам источник пищи.

В качестве профилактики следите за состоянием фруктов и выбрасывайте их вовремя. Можно хранить их в холодильнике или герметичном контейнере.

Регулярно убирайте мусорное ведро и раковину, а также ежедневно протирайте столешницу, чтобы удалить все крошки, которые также могут привлечь этих мошек.

"Дрозофилы могут размножаться в органических веществах, которые скапливаются в кухонных раковинах и сливах, поэтому используйте очиститель сливов или смесь пищевой соды и уксуса, чтобы предотвратить образование отложений там", - посоветовали эксперты.

Поддержание чистоты и аромата свежести на кухне значительно снизит риски появления этих насекомых у вас дома в весенне-летний период.

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