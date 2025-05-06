На рынке подержанных авто следует быть максимально осторожным.

Немецкий бренд BMW имеет репутацию премиального, и не безосновательно. Неудивительно, что на вторичном рынке эти машины тоже пользуются спросом, поскольку многие люди стремятся ездить на таком авто, не имея однако возможности приобрести новое из салона. Покупая подержанную BMW, стоит быть внимательным и избегать некоторых неудачных моделей, предупреждает профильное издание Slashgear.

Хотя новые автомобили BMW считаются достаточно надежными, чем старше модель и сама машина, тем меньше доверия к ее техническому состоянию, предупреждают специалисты. Особенно внимательными стоит быть со следующими моделями:

BMW Х3 2013 года . Машина имеет проблемы с двигателем, в основном связанные с цепью ГРМ, которая имеет тенденцию растягиваться или обрываться, что приводит к повреждению двигателя. Кроме этого, BMW X3 2013 года выпуска, похоже, имеет немало проблем с силовым агрегатом и электрической системой. BMW 328i 2011 года . Поступают сообщения о проблемах с подушками безопасности, двигателем и трансмиссией. Еще одной заметной проблемой является поломка болта Vanos. Было обнаружено, что когда этот компонент ломается или ослабляется, двигатель может остановиться. Фактически, эта проблема распространена во многих моделях BMW, выпущенных между 2010 и 2012 годами. BMW 335i 2011 года . 335i также уязвим к проблеме с болтами Vanos. Кроме того, есть несколько постоянных жалоб на подушки безопасности, а модуль пространства для ног, который является довольно неотъемлемой частью электрической системы, подвержен сбоям, что вызывает множество проблем, таких как неработающие стеклоподъемники, фары и замки дверей. BMW Х5 2011 года . Автомобиль является настоящим красным флагом на четырех колесах. Машина имеет проблемы с насосом подушек безопасности, проводкой топливного насоса, электрическим вспомогательным водяным насосом, обогревателем и другими системами. BMW М3 2008 года . Одной из проблем, на которую вы можете потратить деньги, является коробка передач с двойным сцеплением (DCT). Когда вы замедляете автомобиль, дроссельная заслонка перестает реагировать примерно на 2-3 секунды, а затем происходит внезапный рывок вперед. Еще одна распространенная проблема касается двигателя, в частности шатуна. BMW 528i 2011 года . Кроме значительного количества жалоб, связанных с двигателем, эта модель также может иметь некоторые проблемы с рулем. Бывают случаи, когда он сильно дергается или заставляет автомобиль самостоятельно отклоняться вправо. Владельцам в такой ситуации может быть особенно трудно управлять своим автомобилем. BMW Х5 2006 года . Одной из главных проблем BMW X5 является подушка безопасности. Владельцы жаловались на неисправный сенсорный коврик пассажирского сиденья, который передает в автомобиль необходимую информацию о пассажире на сиденье. Кроме того, есть жалобы на перегрев и даже риск пожара каждый раз, когда включен подогрев сиденья. BMW 135i 2011 года . У него также есть проблемы с болтом Vanos. BMW Z4 2003 года . Владельцы сообщали о различных проблемах, но если какая-то из них возникает регулярно, то это проблема с рулем. В теплую погоду руль становится трудно поворачивать или двигаться по прямой, что делает его опасным, особенно на автомагистралях. BMW Х1 2014 года . Модель имеет много жалоб, начиная от электрических проблем и заканчивая жалобами на подушки безопасности и дефекты двигателя. В результате автомобиль имеет тенденцию к перегреву, что иногда приводит к дыму из-под капота. Владельцы также сталкиваются с ослабленными цепями ГРМ, что может серьезно повлиять на работу двигателя.

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