Существует приказ Минобороны, с какими болезнями не подлежат мобилизации.

Несмотря на потребности войска в пополнении живой силой, далеко не каждый может пойти служить. В связи с этим важно знать, с какими болезнями не берут в армию.

Ранее мы рассказывали, как происходит мобилизация в Украине после 50 лет.

УНИАН узнал у адвоката Татьяны Бухольской (ЮК PROCTOR), с какими болезнями не берут в армию по контракту.

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"Это очень индивидуально и зависит от части и подразделения, которые для себя подбирает лицо. К примеру, когда военнообязанный хочет оформить контракт и выбирает себе подразделение, то для одних подразделений будет главное, чтобы он был пригоден к военной службе, а в других может быть полезен и человек, непригодный к службе, который давно исключен из воинского учета", - объяснила адвокат.

То есть для контракта нет такого правила, что если украинец непригоден к военной службе, то его не возьмут. Даже непригодного могут взять в армию, но от состояния его здоровья будет зависеть, в каком именно подразделении он будет служить и какую должность будет занимать.

С какими болезнями не возьмут в армию в Украине: полный список

По ее словам, приказ Минобороны (№402) включает перечень с болезнями, физическими недостатками и состояниями, что определяет, насколько кто-то пригоден к службе. В этом приказе есть 87 статей, которые разделены по категориям.

С помощью этой таблицы с болезнями можно разобраться, в каких случаях военно-врачебная комиссия признает человека непригодным к службе в армии.

Рассмотрим статью 74 с врожденными пороками, в частности, нервной системы, уха, шеи, глаз и лица. В таблице Расписания болезни Приказа МОУ № 402 можем проследить, что Пункт А этой статьи определяет непригодность к военной службе, в связи со значительным нарушением функций, однако о чем конкретно идет речь неясно.

После таблицы в приказе есть пояснения. Так, в пункте А к 74 статье разъясняют, какие именно значительные нарушения имеют в виду. Например, с какими болезнями сердца не берут в армию.

Там упоминают не только сердечную недостаточность IIА и выше, но и пороки челюстно-лицевой области, пороки органов пищеварения с выраженными клиническими проявлениями, врожденным отосклерозом и не только.

Как оказалось, важно также знать, с какими болезнями глаз не берут в армию.

"На практике клиенты обращались с тем, чтобы получить статус непригодных к службе, имея заболевания глаз - миопию или астигматизм высокой степени, а также проблемы со щитовидной железой - гипотиреоз", - отметила Татьяна Бухольская.

Стоит изучить приказ МОУ, о котором говорила эксперт, чтоб узнать о конкретно своем случае, например, с какими болезнями позвоночника не мобилизуют.

Мобилизация с инвалидностью и как оформить непригодность

Как рассказала адвокат, инвалидность не влияет на определение степени пригодности лица к военной службе. В приказе МОУ 402 ни в одном из критериев для установления степени годности к военной службе нет обязательного наличия группы инвалидности.

Инвалидность может служить лишь дополнительным подтверждением того, что лицо имеет определенные осложнения из-за какой-то болезни. Бывают ситуации, когда лицо со 2 группой инвалидности признают годным к службе в тыловых подразделениях, а с 3 группой - непригодным к службе.

"У меня на практике очень много у кого есть инвалидность 3 группы, и в основном всех ВВК признавала годными к службе в тыловых подразделениях, а некоторых даже просто признали годными. Если же у лица есть первая группа инвалидности, то это может свидетельствовать о серьезном осложнении какого-то заболевания, и в целом лиц с такой группой инвалидности признают в основном непригодными к службе", - поделилась адвокат.

В целом инвалидность считается основанием для предоставления лицу отсрочки, но на признание непригодным это не распространяется.

Она рассказала, как правильно оформить документы, чтоб доказать, что человека нельзя призвать из-за состояния здоровья.

Например, если у человека есть гипотиреоз, то он может быть признан непригодным к военной службе, если ежедневно употребляет более 125 мг тиреоидных гормонов - это предусмотрено в 13 статье приказа МОУ 402.

"На практике у меня был клиент с таким диагнозом, и у него было заключение о наличии гипотиреоза от частного врача. В Киеве есть Институт эндокринологии, и я посоветовала подтвердить такой диагноз еще и в этом профильном медучреждении", - сказала Бухольская.

Как показывает практика, на ВВК врачи для признания лица непригодным хотят увидеть еще и то, что гипотиреоз как-то повлиял на организм человека и возникли сопутствующие заболевания. К примеру, появились какие-то проблемы по кардиологии или неврологии. Поэтому лицу стоит обследовать еще и эти системы организма, чтобы потом предоставить ВВК дополнительные документы.

Если лицо имеет медицинские документы, на основании которых его должны были бы признать непригодным к службе, а ВВК не предоставила ему такой статус, он в течение месяца имеет право обжаловать такое решение в ВВК высшего уровня, а затем - и в суде.

Зная, с какими болезнями не берут в армию, а также как это доказать человеку будет проще сориентироваться в такой ситуации.

справка Татьяна Бухольская Адвокат, специалист по мобилизационному и военному праву Татьяна Бухольская - адвокат юридической компании «Проктор». Специализируется на мобилизационном и военном праве, решении административных споров. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, изучала международную экономику в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Обожает анализировать законодательство с практической точки зрения. Находит индивидуальный подход к каждому запросу, сосредотачиваясь на достижении конкретного результата для клиента.

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