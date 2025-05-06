Проводимые в настоящее время усилия по разведению дают "динозавровому дереву" новую жизнь.

В новой попытке спасти находящуюся под угрозой исчезновения растительную жизнь защитники природы распространили по всему миру первый набор выведенных "динозавровых деревьев".

Кау пишет Interesting Engineering, сосны Воллеми (Воллемиa nobilis) существовали на той же Земле, что и динозавры, которые бродили миллионы лет назад. Вместе со своими свирепыми соседями они тоже вымерли около 70-90 миллионов лет назад, но это оказалось неправдой.

После их удивительного и новаторского повторного открытия в Австралии они быстро оказались в Красном списке как находящийся под угрозой исчезновения вид в 1990-х годах.

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"Поскольку изменение климата продолжает сеять хаос, провоцируя лесные пожары и болезни, защитники природы вмешались, чтобы спасти сосну Воллеми от надвигающегося вымирания во второй раз, не желая рисковать тем, что они могут волшебным образом снова появиться", - сказано в статье.

Важно, что проводимые в настоящее время усилия по разведению дают "динозавровому дереву" новую жизнь. Сосна Воллеми в Англии впервые дала плоды, заложив основу для новых семян и новых деревьев.

Сосна Воллеми - одно из старейших и редчайших деревьев в мире. По данным правительства Нового Южного Уэльса, в дикой природе осталось всего 46 взрослых деревьев и 43 молодых. Древнее хвойное дерево с характерной темно-красной пузырчатой ​​корой и папоротниковой листвой иногда называют живым ископаемым, деревом, принадлежащим к семейству, возраст которого составляет 200 миллионов лет.

Дэвид Нобл нашел группу, растущую в изолированном ущелье в национальном парке Воллеми, Новый Южный Уэльс, Австралия.Они были в отдаленном каньоне тропического леса Больших Голубых гор.

"На мировой арене это одно из самых выдающихся открытий века", - сказала доктор Барбара Бриггс из Королевского ботанического сада в Сиднее.

Самое старое дерево в мире висело на волоске: из-за недавних экстремальных изменений погоды 100 экземпляров в дикой природе были уничтожены в огне в 2019-2020 годах. Наибольшие угрозы, с которыми сталкивается "дерево динозавров", - это катастрофические пожары и вмешательство человека.

Специалисты по охране природы отреагировали на это разведением генетически разнообразных сосен Воллеми. Недавно они распространили первые образцы в ботанических садах по всему миру.

Специалисты по охране природы надеются, что группа выведенных сосен Воллеми обеспечит их выживание в условиях изменения климата. Еще более благоприятным событием стало то, что сосна Воллеми, купленная парой в Англии, только что принесла плоды, открыв путь для посадки следующего поколения. Памела Томпсон, владелица и главный садовник Pear Tree Cottage, сказала:

"Было бы потрясающе, совершенно потрясающе иметь саженцы и размножаться от самого редкого дерева в мире. Я не могла себе представить, что мне так повезет". Длинные свисающие плоды - это мужские шишки, а шаровидные колючие плоды - женские шишки. Поэтому мы действительно надеемся, что в конце года соберем и прорастим некоторые из ее семян".

Недавно Воллеми оказались в центре внимания в Музее набережной Бранли, одном из самых престижных музеев Франции. Таким образом, "дерево динозавров" возвращается во всем мире в попытке сохранить историю природы.

Новости о древних деревьях

Возраст остистой межгорной сосны из Большого бассейна, известной как Мафусаил, составляет более 4800 лет. Это рекордсмен среди самых старых в мире неклональных деревьев (они растут как единое целое).

Оно дерево начало свою жизнь еще до строительства пирамид и продолжает жить до сих пор. Его местонахождение держалось в секрете до тех пор, пока его случайно не раскрыли.

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