В лидерах флагманский Huawei Nova 12 Ultra.

AnTuTu, известный бенчмарк для мобильных устройств, выпустил очередной рейтинг за май 2025 года. В этот раз в списке смартфоны на ОС Android, которыми больше всего довольны пользователи.

На первом месте находится Huawei Nova 12 Ultra, выпущенный в начале года. Им довольны 99,46% пользователей. Несмотря на не самый свежий чипсет, этот аппарат полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, супербыстрой зарядкой и топовым набором камер.

Вторая позиция за еще одним флагманом – Honor Magic7 RSR Porsche Design. Эта модель предлагает дизайн в стиле Porsche, Snapdragon 8 Elite и мощные камеры. Устройством довольны 99,33% владельцев. Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Видео дня

Huawei Mate 70 Pro+ — 98,77%;

Huawei Mate 70 RS Ultimate — 97,14%;

Xiaomi 15 Ultra — 96,36%;

OPPO Find X8 Ultra — 96,19%;

Huawei Pura 70 Pro+ — 96,15%;

Samsung Galaxy S24+ — 94,23%;

Meizu 21 Pro —93,73%;

vivo X Fold 3 Pro — 93,65%.

По сравнению с апрелем тройка лидеров почти не изменилась: ранее на первой позиции располагался Huawei Mate 70 Pro+, но теперь его сместил Huawei Nova 12 Ultra

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены/производительности. Сегодня самый выгодный для приобретения флагман продает Red Magic. В бюджетном сегменте лидируют телефоны Realme.

Ранее авторитетные обозреватели собрали лучшие недорогие смартфоны для покупки весной 2025 года. Среди них даже нашлось место Айфону.

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