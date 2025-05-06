Добавление одного ингредиента может значительно улучшить текстуру и вкус блюда.

Картофельное пюре - любимое блюдо многих, однако его легко испортить, переварив, недостаточно размяв или добавив не тот ингредиент. Как приготовить это блюдо идеально, рассказала автор кулинарных книг Жанин Донофрио. Об этом пишет издание Express.

По ее словам, добавление сметаны к картофельному пюре может значительно улучшить текстуру и вкус блюда.

"Я не шучу, когда говорю, что это лучшее картофельное пюре, которое я пробовала. Оно очень насыщенное и невероятно кремовое, а сметана добавляет ему замечательную терпкую нотку", - говорит Донофрио.

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В то же время она уточняет, что "технически этот ингредиент необязателен", ведь если вы его пропустите, блюдо все равно получится, но чтобы оно получилось кремовым и влажным, эксперт таки рекомендует добавить сметану.

По ее словам, сметана также придает пюре пикантный вкус, который балансирует насыщенность, не делая картофель слишком тяжелым, что иногда может привести к его комковатости. Также, если вы добавите в пюре сметану, вам не придется класть в него чрезмерное количество сливочного масла или молока.

Рецепт

• 1,35 кг картофеля (лучше всего подойдут сорта Russet или Yukon Golds)

• 115 г несоленого сливочного масла

• 240 мл цельного молока

• 60 мл сметаны

• Три зубчика чеснока (очищенные)

• Соль и перец

• Нарезанный лук-шнитт

Как приготовить

• Картофель помойте, почистите и порежьте примерно одинаковыми крупными кусками.

• Положите картофель и чеснок в большую кастрюлю, залейте их холодной водой. Посолите и доведите до кипения.

• Уменьшите огонь до минимума и варите 15-20 минут. Как только картофель станет мягким - слейте воду.

• Разминайте картофель и чеснок, добавляя масло и молоко. При необходимости посолите и поперчите и продолжайте разминать до однородности.

• Когда картофель полностью разомнется, деревянной ложкой добавьте сметану.

• Посыпьте картофельное пюре луком-шнитт и полейте растопленным маслом.

Ранее УНИАН рассказывал, как готовит вкусное картофельное пюре повар ресторана Fallow. Он картофель для пюре запекает оригинальным способом: насыпает на противень много крупной соли и кладет туда клубни с кожурой. Испеченный картофель пропускает через сито и добавляет к нему необходимое количество масла и молока

Повар объяснил, почему он готовит картофель в соли в духовке, а не варит традиционно в воде. По его словам, соль действует как изолятор, который помогает картофелю равномерно пропечься.

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