Теперь через приложение уже можно будет подать 31 рапорт.

В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов, которые касаются справок, выписок, отпусков, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что теперь для удобства в приложении появился отдельный раздел с рапортами для получения тех или иных документов.

Они доступны в новой версии, которую можно загрузить с App Store или Play Market

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В Минобороны отмечают, что среди новых рапортов появились:

получение справки об участии в боевых действиях;

получение выписки из приказа;

получение выписки из послужного списка;

отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);

возвращение из отпуска, командировки или лечения.

В сообщении сказано, что рапорты подаются всего за несколько минут. При этом отмечается, что есть инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что военнослужащие просили, чтобы появилась возможность подать рапорт за несколько минут - и министерство откликается на этот запрос.

"Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг", - отметила она.

В Минобороны отмечают, что рапорты в "Армия+" запустили в августе 2024 года. Теперь их уже будет 31.

"За это время было полностью обработано 430 000 рапортов. Самые популярные - оздоровительные (31%), годовой отпуск (22%) и смена места службы (21.5%)", - сказано в сообщении.

Приложение "Армия+" - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года в Украине официально запустили приложение для военнослужащих "Армия+". Президент Украины Владимир Зеленский назвал это шагом к современности. Сначала заработали электронные рапорты.

Зеленский отметил, что приложение "Армия+" должно освободить украинское войско от хлопотной бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг.

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