Эксперт раскрыл все важные нюансы денежных операций в Украине.

В Украине использование карт для финансовых операций и обмена подарками является очень популярной практикой.

С 1 апреля Нацбанк отменил лимит на перевод с карты на карту, который составлял 150 тысяч гривень в месяц. Теперь такого ограничения для физических лиц нет.

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Василий Андрусяк - партнер MORIS, руководитель практики налогового права, рассказал УНИАН, как происходит в Украине перевод денег с карты на карту.

Перевод с карты на карту бесплатно

По его словам, де-юре 2 тысячи гривень в год - это та сумма, которая не подлежит налогообложению. Как указывается в Налоговом кодексе, налогообложению не подлежат 25% от минимальной зарплаты (четверть от 8 тысяч гривень - 2 тыс. грн, - Ред.). Однако такая льгота касается только подарков в натуральной форме и не распространяется на денежные выплаты в любой сумме.

"В идеале облагать налогом должны все переводы на карту, которые превышают сумму 2 тысячи гривень, но с поправкой на то, является ли это доходом человека или нет. То есть, человеку не нужно платить налоги, если средства ему дали в долг, и он вернет столько, сколько и получил. Но, если не близкий родственник просто присылает человеку деньги, то теоретически получатель должен задекларировать доход", - объяснил Андрусяк.

Кроме налогов физические лица также за свой счет несут расходы на уплату всех банковских комиссий при пересылке средств. Такие комиссии зависят от тарифов, определенных банком, и могут существенно отличаться в разных банковских учреждениях (обычно это зависит от целого ряда факторов, таких как тарифы банка на обслуживание карточных счетов, тарифы на внесение/снятие наличных, преобладающую клиентскую базу банка - бизнес или население, размеры банка и т.д.). Поэтому перед переводами средств целесообразно поинтересоваться в банке его тарифами для обслуживания таких операций.

Также он рассказал, как происходит перевод с карты на карту разных банков в качестве подарка.

Налоговый кодекс четко предусматривает, что подарки между членами семьи 1-2 степеней родства не подлежат налогообложению, даже если речь идет о крупных суммах.

Если же вам не родственник в качестве подарка захочет сбросить на карту, например, 100 тысяч гривень, то вы будете обязаны уплатить налоги, поскольку получили доход.

В целом для любого вида доходов в Украине есть базовая ставка:

налог на доходы физических лиц - 18%;

военный сбор - 5%.

Для подарков не от близких родственников действует уменьшенная ставка НДФЛ - 5%, однако при отсутствии подписанного и нотариально удостоверенного договора дарения налоговые органы, вероятно, будут трактовать такие средства как "другой доход", который облагается налогом по ставке 18% НДФЛ.

Уплатить такие налоги можно онлайн на сайте Налоговой через электронный кабинет налогоплательщика.

Как сейчас работает финмониторинг

Система финансового мониторинга в Украине и мире призвана предотвращать, в первую очередь, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения. А ее дополнительная функция - предотвращать легализацию преступных средств.

"Именно эта дополнительная функция для большинства украинцев и является важной и актуальной, а иногда и проблематичной, поскольку некоторые граждане имеют неофициальные средства, например, заработанные за тренерскую деятельность, репетиторство и т.д., и они эти средства приносят в банк, кладут на счет и начинают куда-то перечислять", - сказал Андрусяк.

То есть в банке появляются неофициальные средства, а с точки зрения законодательства любые неофициальные средства - преступные, поскольку было совершено преступление, например, неуплата налогов или осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности. Поэтому в Украине, как и в большей части цивилизованного мира, действует система финансового мониторинга.

Есть большой ряд субъектов финансового мониторинга, но ключевые из них - это банки, потому что на них приходится наибольшая доля любых финансовых операций.

С 2020 года подход законодателя к осуществлению финансового мониторинга такой - проверяют финансовые операции на сумму 400 тысяч гривень и более (для субъектов, имеющих отношение, в частности, к азартным играм - 55 тысяч гривень), которые еще имеют один из критериев:

являются трансграничными;

осуществляются с наличными;

связаны с РФ (в нашем государстве они запрещены) или со странами, которые не выполняют мировые установки по борьбе с отмыванием средств (например, речь идет о КНДР и Иране);

осуществленные политически значимыми лицами.

Трансграничные операции с иностранной валютой находятся под пристальным контролем, поскольку в Украине есть проблемы с валютой, и власть хочет предотвратить ее неконтролируемый отток.

"То есть, если я завтра беру 400 тысяч гривень наличными, иду в банк и кладу себе на счет, то финорганизация будет обязана провести мой финансовый мониторинг. В банке мне не скажут, что я преступник, но попросят объяснить происхождение средств. Если я подаю свои декларации, показываю, что у меня эти деньги есть, просто я именно сейчас захотел положить их на счет, тогда банк пропустит операцию", - уточнил эксперт.

Но еще банки могут проверять любые подозрительные операции, и здесь у финансовых организаций есть пространство для "маневров", поскольку Государственная служба финансового мониторинга Украины и Нацбанк перестали указывать им, какие именно операции считать подозрительными, поскольку это такой широкий спектр, что невозможно дать их исчерпывающий перечень. Когда-то такой перечень составляли, и все махинаторы смотрели на него, видели, что какая-то операция в нем есть, отказывались от нее и называли ее как-то иначе, чтобы продолжать незаконную деятельность.

Делегирование полномочий банкам по определению того, какая операция подозрительная - правильный шаг, поскольку они в целом знают уровень доходов своих клиентов, их среднемесячную активность по банковским счетам и быстрее могут заметить, когда она станет подозрительной. В тот момент, когда активность клиента по счету станет подозрительной, банк обязан спросить у лица, что происходит.

В Интернете можно найти множество историй, в которых клиенты банков-физические лица жалуются на "притеснения" со стороны финучреждений. Например: "Я хотел перечислить кому-то 10 тысяч гривень, а меня заблокировали". И здесь, вероятнее всего, дело не в том, что перечисление 10 тысяч гривень является чем-то плохим. А суть проблемы может заключаться в том, что лицо неоднократно осуществляло перевод с карты на карту 10 тысяч гривен нескольким людям, и поэтому возникает логичный вопрос: "А, может, это зарплата платится?". И часто так и есть - человек может вести незарегистрированную предпринимательскую деятельность и перебрасывать работникам зарплату на карточки. А это незаконно. Банк, увидев подозрительные операции, останавливает любые транзакции и просит клиента объяснить, что происходит (чаще всего это может быть либо сообщение в приложении, либо звонок от менеджера).

В идеале банку нужно предоставить документы, в том числе подтверждающие происхождение средств (в частности, документ об источниках/суммах начисленного дохода можно взять через электронный кабинет налогоплательщика), а также объяснения по осуществлению транзакции. Если речь идет о небольших суммах, и для них есть логическое объяснение, тогда одних лишь слов может быть достаточно. Многое зависит именно от сотрудников конкретного банка, которые осуществляют финмониторинг.

"Но я бы всегда нацеливался на предоставление документов. Если нарушение очень серьезное, речь идет о крупной сумме, то в таком случае банк должен разорвать деловые отношения с клиентом-нарушителем, то есть перестать его обслуживать, и обязан направить отчет-сообщение об инциденте в Государственную службу финансового мониторинга, а это ведомство затем имеет полномочия обращаться в правоохранительные или контролирующие органы, в частности в Налоговую, СБУ, ГБР, БЭБ, для того, чтобы они вмешались в ситуацию, если это нужно", - отметил эксперт.

Например, Государственная служба финмониторинга может обратиться в СБУ, если незаконная операция имеет российский след. Так выглядит система финансового мониторинга.

Дополнительно к системе финмониторинга, Нацбанк выступил с инициативой на уровне меморандума с банками для борьбы с дропами, поскольку переброска средств с карты на карту набрала просто бешеного масштаба. НБУ предложил банкам установить уровни рискованности клиентов и ограничить переброску с карты на карту в зависимости от степени риска. Сейчас для клиентов средней и низкой степени риска установлен лимит в размере 150 тысяч гривень, а для высокой - 50 тыс.

"То есть переброска средств в пределах 50 тысяч гривень - это вроде бы окей, но, если сумма будет больше, тогда однозначно операции будут рассматриваться "под микроскопом". Кроме того, банк может поинтересоваться деталями любых операций, которые ему покажутся подозрительными", - подытожил Андрусяк.

Также эксперт рассказал про международный перевод денег с карты на карту.

На сегодня физическим лицам разрешено пересылать валюту за границу со своих валютных счетов на счета получателей в иностранных банках на сумму в эквиваленте 100 тыс. грн в календарный месяц. Исключения существуют для SWIFT-переводов по ряду операций, таких как, например, оплата обучения, медицинских услуг, алиментов, расходов на возвращение тела умершего за рубежом и тому подобное.

справка Василий Андрусяк партнер MORIS, адвокат, руководитель практики налогового права Василий Андрусяк имеет более 10 лет опыта в сфере налогового права и представляет интересы украинских и международных компаний в сфере международного налогового планирования, структурирования транзакций. Регулярно представляет интересы клиентов в спорах с налоговыми органами и предоставляет консультации бизнесу в различных секторах экономики, таких как производство, строительство, логистика, инфраструктура, финансовые услуги, нефть и газ, инвестиции и т.д. Василий является членом Ассоциации юристов Украины и входит в Совет Комитета по налоговому и таможенному праву Ассоциации юристов Украины.

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