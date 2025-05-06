Кроме трейлера, Rockstar показала огромное количество скриншотов из игры.

Rockstar снова сделала это: обрушила второй трейлер GTA 6 на головы игроков вечером случайного вторника. Кроме нового ролика, компания опубликовала какое-то неприличное количество скриншотов и новых постеров, которые мы собрали в этой статье.

Начнём с главных героев: Люсия Камино и Джейсон Дюваль. Два грабителя-любовника, которые после провального дела вынуждены скрываться в Вайс-Сити.

Люсия родом из Либерти-Сити, где она была вынуждена научиться драться, чтобы защитить себя. На момент игры она только-только вышла из тюрьмы, после чего и встретила Джейсона.

Видео дня

У самого Джейсона похожая история: он вырос среди мошенников и грабителей, но в какой-то момент решил остепениться и ушёл в армию. Однако старого пса новым трюкам не научишь, поэтому после службы он быстро втянулся обратно в криминал.

Города всегда были важной частью GTA. Часто игроки при упоминании любой игры серии сразу вспоминают, в каком городе она происходила, а уже потом, что там за персонажи, сюжет и так далее. В этот раз мы снова отправимся солнечный Вайс-Сити. Разработчики явно постарались перенести город из прошлой игры: в трейлере можно заметить знакомый отель Ocean View на побережье и почти что родные небоскрёбы на горизонте.

И ведь не только главными героями едины, серия всегда славилась своими запоминающимися сайдкиками. Судя по всему, главным подельником Джейсона и Люсии станет некий Кэл Хэмптон: пузатый мужик с усами и маллетом, которого редко можно застать без банки пива в руках. Возможно, именно он будет "мозгом" ограблений, как Лестер в 5 части.

Буби Айк - местный авторитет, "Легенда Вайс-Сити". Владеет недвижимостью, стриптиз-клубом и студией звукозаписи.

Брайан - старый наркодилер, который продолжает проворачивать дела, только теперь в статусе старшего, а не пешки.

Дрекуан Прист - снаружи гангстер и наркоторговец, но в душе романтик и музыкант. Его главная мечта - стать успешным артистом.

Также Rockstar решила и дальше развивать идеи GTA 5 по по загородной местности. Кроме непосредственно Вайс-Сити, в игре появятся, к примеру. Национальный парк Маунт Калага или неблагополучный городок Порт Геллхорн. В каждой локации будут свои банды и группировки, которые контролируют местность.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся не сразу. Ранее глава Take-Two заявил, что GTA 6 выйдет на компьютеры позже, чем на консоли. Всё из-за традиций Rockstar.

Ранее мы рассказывали, что никто из сотрудников Rockstar не верил, что GTA 6 выйдет в этом году. Перенос казался неизбежным еще несколько месяцев назад.

Вас также могут заинтересовать новости: