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Самолет Лукашенко вылетел из Минска

23:09, 09 августа 2020
Мир
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Лайнер вылетел из Минска 9 августа / Скриншот

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Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder. Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначена Турция.

Лайнер вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции.

Пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко.

Согласно официальной информации, в авиационном парке Лукашенко числились Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, вертолет Ми-8 EW-25049. Однако пресс-служба президента Беларуси ранее сообщала, что у главы республики никогда не было частных самолетов.

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