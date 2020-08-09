Самолет Лукашенко вылетел из Минска

Ранее один из популярных белорусских Telegram-каналов сообщал, что весь экипаж самолета Лукашенко мобилизован.

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска.

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Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder. Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначена Турция.

Лайнер вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции.

Пока не известно, кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко.

Согласно официальной информации, в авиационном парке Лукашенко числились Boeing 737-800/BBJ2 EW-001PA, Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, вертолет Ми-8 EW-25049. Однако пресс-служба президента Беларуси ранее сообщала, что у главы республики никогда не было частных самолетов.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.

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