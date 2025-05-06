Рассказываем, когда сажать лаванду в открытый грунт, можно ли ее посадить семенами, а не рассадой, и где найти для нее наиболее подходящее место.

Среди садоводов ходят легенды, что если посадить лаванду в саду или на огороде, то она будет защищать дом от всего недоброго. Лаванда красиво цветет, а ее аромат умиротворяет и успокаивает. Давайте разберемся, когда, как и где сажать лаванду, чтобы она прижилась, хорошо себя чувствовала и долго радовала своим присутствием.

Как сажать лаванду - способы посадки

Лаванды существует около 50 разновидностей, но наиболее популярны две: лаванда английская, или узколистная, и лаванда французская, широколистная. Выбирая между этими двумя, нужно учесть, что французская любит теплый климат, она - более капризная, а вот английская - как раз для наших широт.

Сажают лаванду семенами, черенкованием, отводками или делением куста. Последний способ считается наиболее удачным, особенно, если куст-"родитель" растет в ваших широтах - тогда точно приживется. Но можно вырастить рассаду и самому - посеять семена. В этом случае алгоритм посадки примерно такой же, как и у рассады овощей, но есть и свои нюансы.

Видео дня

Как сажать лаванду семенами:

замочите их накануне, а затем посейте по 2 семечка в пластиковые или торфяные стаканчики диаметром 15 (чтобы не пикировать, так как цветок этого не любит);

опрыскайте водой, поставьте в поддон и затяните пленкой;

оставьте в помещении при +22-25С - через 2-2,5 недели появятся всходы.

После этого пленку можно будет снять, а сам поддон поставить на подоконник, поближе к свету. Поливать нужно будет 2 раза в неделю - следить, чтобы почва была увлажнена, но не залита. Можно подкормить готовым удобрением, которое обычно используют для рассады.

За пару недель до высадки рассаду можно ненадолго выносить на улицу или балкон, увеличивая понемногу время - нужно ее закалить.

Когда лучше сажать лаванду

Если говорить о том, когда сажать лаванду весной, то на постоянное место ее лучше высаживать в мае-начале июня. Иногда практикуют подзимний посев - семена, которые прошли природную стратификацию будут особо устойчивы к неблагоприятным условиям.

Где и на каком расстоянии сажать лаванду

Где сажать лаванду - в тени или на солнце? Этот цветок любит солнце, благодаря которому он будет обильно цвести, но можно сажать лаванду и в полутени. Почва должна быть легкой и рыхлой - из земли, компоста и песка, если нужно, добавляют дренаж на высоту 10-15 см.

Сажают лаванду так:

выкопайте ямки глубиной и в диаметре15 см, расстояние - 60 см друг от друга, а между рядами - 80 см, так как растение быстро разрастается;

проверьте, чтобы почва не была кислой - при необходимости добавьте золу или доломитовую муку;

посадите саженцы и полейте теплой водой, затем замульчируйте грядку соломой или свежей травой.

Лаванде не нужен частый полив, разве что молодым черенкам 2-3 раза в неделю. Взрослые цветы поливают в период засухи и после того, как обрезают цветы.

Лаванда хорошо смотрится вдоль бордюров, садовых дорожек и на альпийских горках, сочетать ее можно с растениями, которым нужны похожие условия. Если говорить о том, с чем нельзя сажать лаванду рядом, то в первую очередь ей не подойдут соседи, которые будут ее затенять, а также те, которые любят воду и кислую почву.

Ранее мы рассказывали, когда сажать розы весной - как выбрать идеальное время.

Вас также могут заинтересовать новости: