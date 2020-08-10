Протесты в Беларуси: число задержанных перевалило за две сотни

Более половины задержаний приходится на Минск.

В Беларуси число задержанных в ходе выборов и протестов 9 августа возросло и перевалило за две сотни.

Об этом сообщает издание "Наша Ніва" в своем Telegram. Информация приведена по состоянию на 10:00, ее обнародовал правозащитный центр "Весна".

В настоящее время известно о 213 задержанных. Более 110 задержаний произошло в Минске: свыше 40 - на избирательных участках или возле них, более 70 - во время акций протеста.

"В регионах задержаны более 15 наблюдателей, а также протестующие и журналисты в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядзеле, Полоцке и других городах", - сообщают правозащитники.

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Также отмечается, что это не полный список задержанных.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Как минимум один человек погиб.

На события в Беларуси уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной Рады.

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